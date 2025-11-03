The Residence Zanzibar se renueva por completo y redefine el lujo en la isla

lunes 03 de noviembre de 2025 , 09:00h

En línea con su compromiso de ofrecer al viajero estancias de lujo contemporáneo inspiradas en la cultura local, The Residence Zanzibar, parte del grupo Cenizaro, ha realizado una renovación integral de sus instalaciones, que abarca desde las villas hasta su área wellness.

El ambicioso proyecto ha incluido la modernización de algunos de los lugares más emblemáticos del hotel, como su piscina principal y la terraza, así como el restaurante The Dining, creando espacios más luminosos, abiertos y con un toque natural que resalta la esencia tropical de Zanzíbar. A su vez, el spa y la zona de bienestar, junto con la piscina zen, el área de fitness y el pabellón de yoga, han sido rediseñados con el fin de que los huéspedes puedan sacar el máximo partido a los momentos de desconexión. Asimismo, el “Kids Club” luce ahora también un nuevo look, con un entorno más creativo y colorido que fomenta la imaginación de los más pequeños.

Las 66 villas de The Residence Zanzibar estrenan nuevos cojines, cortinas, mosquiteras, bañeras y sanitarios, además de pintura, mientras que los jardines han sido reinventados con un paisajismo que pone de relieve la exuberancia natural de la isla. En las próximas semanas, se completarán detalles adicionales como las mesas y sillas de las piscinas privadas; y se introducirán nuevas tumbonas, sombrillas y la pasarela del jetty, con fecha de finalización prevista para este mes.

“Nuestra visión detrás de esta renovación es elevar la experiencia de los huéspedes a un nivel todavía más premium, si cabe, manteniendo en primera instancia la autenticidad de Zanzíbar frente a una creciente competencia en la región. Inspirado en la herencia cultural de la isla, The Residence Zanzibar aúna lujo contemporáneo con detalles locales que refuerzan su identidad”, ha señalado Bagus Paramarta, director de The Residence Zanzibar.

Alineado con el compromiso de sostenibilidad del grupo Cenizaro, el hotel ha puesto en marcha su propia planta de embotellado, ofreciendo agua filtrada de producción interna en las villas y restaurantes con el objetivo de reducir el uso de plástico.

Único en la isla por ofrecer villas con piscina privada y un completo programa de experiencias, The Residence Zanzibar invita a descubrir el destino durante todo el año a través de actividades en las que la cultura local y la sostenibilidad juegan un papel destacado, como excursiones a aldeas locales, visitas al Centro de Algas Marinas, clases de cocina local en su huerto ecológico Earth Basket y mucho más.