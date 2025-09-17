Kamezí: lujo, bienestar y alta gastronomía en Lanzarote

miércoles 17 de septiembre de 2025 , 08:54h

Con más de 20 años de trayectoria en Playa Blanca, Kamezí Boutique Villas se posiciona como uno de los grandes referentes del turismo de lujo en Lanzarote. Este exclusivo hotel, formado por 44 villas de hasta cinco dormitorios, destaca por su excelente servicio y prestaciones, y una filosofía centrada en el bienestar integral de sus huéspedes. Cuenta con una propuesta gastronómica de alto nivel que rinde homenaje al producto local y a la identidad cultural de la isla, convirtiéndolo en un auténtico microcosmos de armonía natural destinado a la desconexión.

Arquitectura inspirada en Lanzarote

Homenajeando la arquitectura tradicional de la isla y tomando como inspiración el legado artístico del pintor y escultor César Manrique, Kamezí ha diseñado este enclave que respeta la belleza natural de la isla, con materiales naturales, espacios sostenibles, jardines privados con vistas infinitas al Atlántico y a los pies del volcán Montaña Roja. El proyecto arquitectónico del restaurante es una reinterpretación innovadora de la arquitectura tradicional lanzaroteña, destacando el diseño de su terraza frente al mar, que se ha convertido en nuevo icono visual de la isla.

El hotel dispone de 44 villas divididas en 5 categorías:

Iconic Villas: máster suite con 600 m2, vistas al mar, 3 habitaciones dobles con baños en suite y un espacio polivalente.

Ocean Villas: a escasos metros del mar, las Ocean Villas ofrecen entre 2 y 4 dormitorios y un interiorismo inspirado en el concepto “Sea Lounge”. Cada una está equipada con servicios Deluxe, pensadas para vivir una experiencia única de bienestar junto al océano.

Collection Villas: estas villas de 3 dormitorios se distribuyen en dos alturas y destacan por sus espacios diáfanos que conectan de manera natural con el exterior.

Sea Lounge Villas: reinterpretan la sencillez para elevarla al máximo nivel de confort. Con 2 a 3 dormitorios y un ático con vistas al mar, son el lugar perfecto para disfrutar de la esencia de Lanzarote.

Deluxe Villas: En un entorno natural de absoluta privacidad, estas villas cuentan con entre 2 y 5 dormitorios. Con mobiliario deluxe y baños en suite en todas las habitaciones, están concebidas para disfrutar de la máxima comodidad en un espacio elegante y sofisticado.

Rustic Villas: combinan el encanto del pasado con el confort del presente. Con 3 a 4 dormitorios, un mobiliario clásico y cocinas que rinden homenaje a la tradición, ofrecen una experiencia auténtica sin renunciar al bienestar.

Servicios exclusivos y bienestar integral

Todas las villas cuentan con terraza privada, piscina climatizada y atención personalizada 24 horas. La estancia incluye un desayuno continental diario servido en su propia villa, con pan y bollería recién horneados en el obrador.

El concepto de bienestar está integrado en la filosofía Kamezí, incluye una amplia variedad de experiencias pensadas para restaurar el equilibrio entre cuerpo y mente. Su espacio wellness es un verdadero santuario de relajación a través de tratamientos y enfoques integrados. Dispone de un circuito termal y gimnasio totalmente equipado. El complejo se convierte en un oasis donde el silencio y el murmullo del Atlántico invitan a desconectar del mundo exterior y sumergirse en un estado de calma profunda.

Gastronomía con estrella Michelin

La oferta gastronómica de Kamezí la protagoniza Kamezí Restaurant, el primer restaurante con estrella Michelin de Lanzarote. Su chef, Rubén Cuesta, fusiona la riqueza del producto de la isla con técnicas vanguardistas para crear un universo culinario único. El Menú degustación Kamezí es un viaje de regreso a los orígenes: una interpretación contemporánea de la cocina lanzaroteña que respeta el paisaje, los sabores y la cultura local. Consta de 14 pases, combina productos del mar de Lanzarote, como la gamba de La Santa, la sama o el calamar, con elaboraciones basadas en el recetario más tradicional de la isla.