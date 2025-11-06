Kamezí Boutique Villas ofrece una experiencia de bienestar integral en Lanzarote

Kamezí, es un exclusivo complejo de lujo situado en Playa Blanca, al sur de Lanzarote, con más de 20 años de trayectoria ofreciendo experiencias únicas de hospitalidad. Compuesto por 44 villas privadas de inspiración canaria, todas con piscina climatizada, jardines independientes y vistas al Atlántico, Kamezí combina privacidad, atención personalizada y respeto absoluto por el entorno. Su propuesta de bienestar integrado, que incluye spa, gimnasio y experiencias diseñadas para equilibrar cuerpo y mente, se completa con una oferta gastronómica de primer nivel liderada por el chef Rubén Cuesta en Kamezí Restaurant, el primer restaurante con estrella Michelin de Lanzarote. Fiel a la esencia volcánica y cultural de la isla, Kamezí es un referente del turismo de lujo sostenible y auténtico en Canarias.

Kamezí Boutique Villas, el hotel boutique ubicado en Lanzarote, redefine la hospitalidad de lujo de la isla con una propuesta única que fusiona gastronomía y bienestar. Un refugio donde la artesanía local convive con una exclusiva oferta wellness que eleva la experiencia de relajación. Su enfoque holístico convierte a Kamezí Boutique Villas en un auténtico santuario diseñado para el cuidado del cuerpo y la mente.

El hotel pone el foco en el autocuidado, la belleza desde el interior y la conexión con la naturaleza volcánica de Lanzarote. Su propuesta lo ha consolidado como un referente para viajeros que desean resetear cuerpo y mente, rodeados de la calma oceánica. Aquí es posible desconectar del mundo exterior y dejarse llevar por el suave murmullo de las olas gracias a experiencias pensadas para un bienestar integral.

Este concepto holístico busca restaurar el equilibrio entre cuerpo, mente y entorno a través de tratamientos y enfoques integrados. El menú incluye desde masajes relajantes aromatizados y anti-estrés, hasta rituales corporales a base de oro marino, donde la sensorialidad y la sofisticación se combinan para ofrecer resultados visibles.

Kamezí Boutique Villas ofrece una amplia gama de tratamientos y experiencia que incluyen desde de masajes, rituales corporales, tratamientos faciales y aparatología avanzada, diseñados para potenciar el bienestar, la belleza y la desconexión. Entre sus propuestas destacan el Mimos de Lanzarote, realizado con aceites esenciales y piedras volcánicas y el masaje craneofacial.

Entre los rituales corporales encontramos SPA Therapy Oro, a base de oro marino, envuelve la piel en un sutil velo dorado, y Exquisite Choco Therapy, una explosión con partículas de cacao junto a una envoltura cremosa que deja la piel totalmente hidratada. También disponen de experiencias para disfrutar en pareja como Capricho, que incluye un masaje relajante, jacuzzi 1h, sauna, cava y chocolate o fruta.

En tratamientos faciales, hay opciones antiedad como el Timexpert Lift-In o Detox. En cuanto aparatología propone servicios como Mesoboost o Dermatech Pen, Led-Expert y presoterapia corporal de 90 min.

El spa de Kamezí es su espacio de bienestar, cada detalle está pensado para disfrutar del descanso- El recorrido incluye un circuito termal que activa el cuerpo y ayuda a relajarse, una sauna con vistas al mar ideal para liberar tensiones y un jacuzzi exterior donde continuar la experiencia en un entorno tranquilo. Una propuesta pensada para disfrutar del tiempo sin prisas en un ambiente de calma.

Para completar la experiencia del cuidado cuerpo-mente, Kamezí también dispone de un gimnasio con vistas al mar, un espacio equipado con todo lo necesario para trabajar ejercicios de fuerza, cardio o mantenimiento, combina el cuidado del cuerpo con la inspiración del entorno.

Kamezí Villas propone unas vacaciones exclusivas y relajantes, en un completo oasis de bienestar donde disfrutar de unos días de autocuidado que invitan a desconectar y volver renovado este otoño.