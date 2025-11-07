Explora Journeys refuerza su apuesta por España con nuevos destinos

Explora Journeys, la marca de lujo del Grupo MSC, ha presentado el papel clave de España en su estrategia global, junto con el lanzamiento de su última colección de itinerarios.

Basada en su filosofía “Ocean State of Mind”, Explora Journeys ha reinventado el arte de viajar: una invitación a dejarse llevar por la calma del mar, abrazar la tranquilidad y saborear cada momento sin prisas. Sus barcos combinan la sofisticación de un hotel de cinco estrellas con la emoción de descubrir destinos únicos alrededor del mundo.

Según Fernando Pacheco, Director General para España, “Explora Journeys crea experiencias de viaje que unen excelencia, sofisticación y autenticidad. Nuestro objetivo es ampliar nuestra presencia global respetando nuestra riqueza cultural de cada destino, permitiendo a nuestros huéspedes establecer una conexión más profunda y significativa con el mundo que exploran”.

Número de escalas en España:

Entre 2024 y 2026, Explora Journeys prevé incrementar sus escalas en España, pasando de 42 en 2024 a 70 en 2026, repartidas en 16 puertos nacionales como Alicante, Arrecife, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Mahón, Málaga, Motril, Palma de Mallorca, Puerto Banús, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valencia.

Este crecimiento sostenido refleja la consolidación de la marca en el mercado español y su firme compromiso con el Mediterráneo como destino estratégico.

Barcelona acogerá el viaje inaugural de EXPLORA III el 3 de agosto de 2026, con salida desde la terminal del Grupo MSC inaugurada en 2024, ofreciendo a los huéspedes unas instalaciones de primera clase y una experiencia de embarque verdaderamente distinta.

Nuevos itinerarios

Explora Journeys sigue ampliando horizontes con su nueva colección de viajes, una propuesta que abarca los cinco continentes con cerca de 100 itinerarios que visitan 59 países y casi 200 destinos, incluyendo el tan Mediterráneo Oriental y Occidental, Caribe, Norte de Europa Asia, Alaska y Península Arábiga/Mar Rojo.

Entre los nuevos itinerarios, los grandes protagonistas para el viajero español serán:

Europa del Norte

En el verano de 2026, EXPLORA III navegará por algunos de los paisajes más impresionantes del norte de Europa. A partir de ese año, el barco ofrecerá un programa exclusivo que permitirá descubrir la belleza de Escandinavia y los Países Bálticos, una región donde la naturaleza se funde con la historia y la cultura. Los itinerarios, diseñados para aprovechar los largos días y el clima suave del verano en latitudes altas, brindarán la oportunidad de explorar fiordos espectaculares, ciudades llenas de encanto y costas bañadas por la luz del sol de medianoche. Cada travesía promete una experiencia oceánica inmersiva, donde el confort y la elegancia del EXPLORA III se combinan con la magia del norte de Europa.

Asia y Alaska

En 2027, EXPLORA III traerá el debut de la compañía en destinos tan esperados como Asia y Alaska en 2027. A partir de mayo de 2027, los viajeros más aventureros tendrán la oportunidad de descubrir los secretos de Alaska, un territorio de naturaleza indómita y belleza sobrecogedora. Glaciares majestuosos, bosques infinitos y la magia del sol de medianoche se combinarán para ofrecer una experiencia oceánica única, donde cada travesía se convierte en una auténtica conexión con la esencia más pura del planeta.

Asia también se convertirá en la gran protagonista con una serie inédita de viajes por Japón, Corea del Sur, China, Vietnam, Tailandia, Camboya, Malasia, Indonesia y Singapur. A lo largo de 28 itinerarios inmersivos, los huéspedes podrán descubrir desde los templos ancestrales de Kioto hasta el vibrante pulso urbano de Hong Kong o las playas tranquilas de Bali.

El Mar Rojo y la península Arábiga

A bordo de EXPLORA II, los viajeros descubrirán una región impregnada de historia, cultura y paisajes sobrecogedores. Cada travesía ofrece la oportunidad de descubrir Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, conectando con culturas milenarias, explorando ciudades cosmopolitas y contemplando paisajes naturales únicos, combinando confort y descubrimiento en una experiencia oceánica inolvidable.

Cada itinerario refleja la filosofía de Explora Journeys: viajar no solo para llegar, sino para sentir. Un homenaje al arte de moverse con calma, redescubrir el mundo y conectar con su belleza en cada puerto, en cada horizonte, en cada instante.