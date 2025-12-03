Madrid Unique Destination, premio especial Spain Travel Awards 2025

miércoles 03 de diciembre de 2025 , 09:30h

El club de producto de turismo de alto impacto, Madrid Unique Destination, ha sido reconocido con el premio especial en la primera edición de los galardones Spain Travel Awards, cuya gala se ha celebrado en el Teatro Albéniz del hotel UMUSIC.

Estos premios tienen la vocación de convertirse en una referencia nacional para reconocer la excelencia, la innovación y el compromiso con la calidad del sector turístico español.

Madrid Unique Destination ha sido impulsado por el Área Delegada de Turismo y agrupa a 58 socios entre alojamientos, transporte, agencias especializadas, equipamientos culturales, operadores de experiencias y empresas de servicios. Su objetivo es posicionar a Madrid como uno de los destinos de turismo de calidad más relevantes de Europa, fortaleciendo la colaboración público-privada y desarrollando propuestas de alto impacto basadas en la autenticidad, la sostenibilidad y la personalización de experiencias.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha recogido el galardón y ha destacado el significado de este reconocimiento: “Madrid Unique Destination simboliza el camino que ha emprendido el turismo de la ciudad, un turismo de calidad, que se construye de la mano con el sector”. Este premio, en palabras de Maíllo, “refuerza la idea de que Madrid compite entre los grandes destinos urbanos por la capacidad de generar experiencias únicas”.