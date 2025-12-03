IWC Schaffhausen presenta su última colección de relojes de aviador

miércoles 03 de diciembre de 2025 , 09:00h

IWC Schaffhausen presenta tres cronógrafos excepcionales que fusionan ingeniería de precisión, diseño vanguardista y el espíritu de la aviación. Esta cuidada selección de la colección Pilot’s Watch combina la herencia relojera suiza con materiales innovadores y colaboraciones únicas, perfecta para quienes buscan un reloj que acompañe cada desafío con estilo y funcionalidad.

Pilot’s watch chronograph 41 Top Gun Miramar

De la colección Colors of TOP GUN llega un nuevo modelo en un exclusivo tono azul celeste. Este cronógrafo de edición limitada rinde homenaje a los instructores de élite TOP GUN con su innovador color cerámico inspirado en sus emblemáticas camisetas azul claro. Es la primera vez que IWC introduce un color Pantone® en cerámica, creando una caja de 41 mm que hace juego perfectamente con su esfera y correa de caucho en el mismo tono. Equipado con el calibre de manufactura 69.000 y agujas revestidas con Super-LumiNova® para máxima legibilidad, este reloj ofrece 46 horas de reserva de marcha y está limitado a 1.000 unidades. La robustez de su diseño y su sistema EasX-CHANGE® para cambio rápido de correa lo convierten en el compañero ideal tanto en tierra como en el aire.

Pilot’s watch chronograph 41 Apx Gp

Creado en colaboración con la esperada película F1 de Apple Original Films, este cronógrafo captura la emoción de los circuitos de Fórmula 1. Su diseño en acero inoxidable de 41 mm presenta una audaz combinación de elementos negros, dorados y blancos inspirados en el ficticio equipo APXGP que protagoniza la película. La esfera negra con números blancos e indicadores dorados, junto a las agujas chapadas en oro con Super- LumiNova® blanca, garantizan una legibilidad impecable. El fondo de caja de zaro tintado exhibe el logotipo APXGP grabado en oro, mientras que la correa de caucho negro con grabado láser especial celebra esta exclusiva colaboración. Impulsado por el calibre 69.385 y con hermeticidad de 10 bares, es el reloj perfecto para los amantes de la velocidad y la precisión.

Pilot’s watch Performance Chronograph 41

La máxima expresión del lujo deportivo en relojería. Este cronógrafo de alto rendimiento presenta una excepcional caja de oro rojo de 18 quilates combinada con un bisel taquimétrico de cerámica negra. Su esfera lacada negra, resultado de un proceso de alta ingeniería, luce aplicaciones e índices chapados en oro pulidos a mano y totalizadores individuales a las 3h, 6h y 9h. Las agujas chapadas en oro rellenas de Super-LumiNova® blanca contrastan elegantemente sobre el fondo oscuro, mientras que el característico triángulo a las 12h rearma su ADN aviador. Con fondo de caja de zaro para admirar el calibre 69.385, correa de caucho negra con sistema EasX-CHANGE® y 46 horas de reserva demarcha, este reloj representa la perfecta fusión entre artesanía tradicional y tecnología de vanguardia.