VP SOGNIO, la nueva división del grupo VP Hoteles

lunes 15 de septiembre de 2025 , 09:29h

El grupo hotelero madrileño, VP Hoteles, presentó ayer su nueva marca VP SOGNIO, en un evento en el que la temática se inspiraba en la conocida novela de Shakespeare, “Sueño de una noche de verano”. Durante el evento, la marca tenía como objetivo redefinir la experiencia como “Welcoming Luxury”, propia de la marca VP SOGNIO, el primer hotel del grupo en adoptar esta nueva identidad tras una completa transformación.

El evento, al que acudieron más de 200 personas, se celebró en las instalaciones del hotel, que se convirtieron en un reflejo perfecto de la ciudad de Madrid para la ocasión. Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer diferentes estancias del nuevo VP SOGNIO Metropolitano en las que disfrutaron de un tour con diferentes performances para conocer las nuevas habitaciones del hotel, actuaciones musicales y una gran fiesta exclusiva con inspiración puramente madrileña.

Durante el evento, Javier Pérez, director general de la compañía, afirmaba que: “Para nosotros, la creación de VP SOGNIO es nuestra manera de transmitir a los clientes la forma que tenemos de entender la hotelería, con un lujo que va más allá del número de estrellas con el que cuente el hotel y en el que ofrecemos experiencias únicas y personalizadas a los huéspedes que confían en nosotros para disfrutar de unos días en la capital”.

Lujo, arte y gastronomía en pleno centro de Madrid

Con esta nueva marca, VP Hoteles quiere redefinir la experiencia de los huéspedes con la fusión de cuatro aspectos que consideran claves: el arte, la gastronomía, la sostenibilidad y el servicio personalizado y en detalle, invitando así a sus clientes a vivir una experiencia madrileña al completo llena de creatividad y calidez.

El Grupo VP Hoteles continúa apostando en esta nueva división por el arte para convertirlo también en una insignia de VP SOGNIO, con el objetivo de transformar los hoteles en una galería viva, que incluye piezas de los ganadores del certamen organizado por el grupo hotelero, VP Hotel&Art Awards.

Además, una de las grandes novedades que trae la apertura de la nueva división VP SOGNIO es el nuevo concepto gastronómico Mercado Madriles Reina Victoria, que ofrece bajo el concepto de mercado madrileño, una combinación de diversas cocinas internacionales y coctelería de autor, con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro gastronómico de referencia para madrileños y visitantes.

VP SOGNIO Metropolitano, el buque insignia de la nueva división VP SOGNIO

El renovado VP SOGNIO Metropolitano marca el inicio de una nueva era para VP Hoteles. Con 102 habitaciones cuidadosamente diseñadas, desde opciones funcionales hasta exclusivas suites con terraza y solárium, ofrece una experiencia de descanso inigualable en pleno corazón de Madrid. La reciente reforma ha transformado el hotel en un espacio de última generación donde conviven tecnología, confort y calidez, fiel al concepto de Welcoming Luxury. Sus versátiles salas para eventos, con capacidad de hasta 300 personas, luz natural y equipamiento de vanguardia, lo consolidan como un punto de encuentro privilegiado para negocios y celebraciones. A todo ello se suma su ubicación estratégica en el distrito financiero de AZCA, junto a Nuevos Ministerios y el estadio Santiago Bernabéu, que conecta al viajero con la auténtica esencia de la capital.

VP SOGNIO Metropolitano es un hotel con un nuevo concepto de lujo, redefinido bajo un enfoque más humano y cercano que permite a los huéspedes sentirse como en casa. La filosofía “Welcoming Luxury” se traduce en un servicio cálido y personalizado, donde la atención al detalle y la hospitalidad convierten la estancia en una experiencia memorable.