Esta Navidad atardeceres góspel en el VP Plaza España Design 5*

jueves 20 de noviembre de 2025 , 08:30h

Una experiencia protagonizada por un espectacular cuarteto de góspel que se repetirá cada tarde de 18:00 a 19:00 h. en la entrada del hotel.

VP Plaza España Design 5*, hotel de referencia en lujo y diseño en la capital madrileña, anuncia su propuesta estrella para la temporada navideña: un coro góspel que iluminará los atardeceres de Plaza España. El 22 de noviembre, coincidiendo con el esperado encendido de luces de la ciudad, a las 19:30 horas, el hotel se convertirá en el epicentro de la emoción musical acogiendo un espectacular cuarteto de góspel que hará vibrar la icónica Plaza de España con el auténtico espíritu de la Navidad. Esta experiencia para huéspedes y público general, se repetirá cada tarde, de 18:00 a 19:00 h, en la entrada del hotel* hasta el 6 de enero.

Este año, VP Plaza España Design 5* rinde homenaje a la historia y la fuerza del góspel. Tal como recoge el concepto creativo de la temporada, “el góspel nació del alma de un pueblo que cantaba para no rendirse”. Aquellos spirituals, surgidos de la fe, la lucha y la esperanza, se han convertido en un lenguaje universal de ritmo y emoción. En este contexto, el icónico coro góspel fusiona ese legado histórico con el dinamismo cultural de la ciudad: un género que habla de fuerza, unión y alegría resonará cada día en uno de los hoteles más vanguardistas de Madrid.

Para esta edición 2025, el hotel reafirma su colaboración con un cuarteto de Gospel Factory, la aclamada coral dirigida por Dani Reus, que garantiza un espectáculo de máximo nivel. El cuarteto ofrecerá pases diarios en la misma entrada del hotel, invitando a huéspedes y visitantes a “sentir el ritmo y cantar el espíritu navideño”. El programa incluirá una cuidada selección de clásicos inmortales del góspel (Oh Happy Day, Testimony), villancicos tradicionales españoles y modernos himnos festivos, interpretados con la inconfundible pasión del género.

Navidad de cinco estrellas con el mejor skyline de Madrid

La experiencia musical se complementa con la oferta gastronómica y de ocio del hotel. Quienes asistan al concierto podrán continuar su velada navideña en Ginkgo Restaurante & Sky Bar, desde donde disfrutarán de espectaculares vistas panorámicas 360º del skyline madrileño, creando una Navidad de lujo, arte y ritmo.

Esta experiencia de música góspel en directo se consolida un año más como una cita imprescindible en las rutas navideñas de la ciudad, ofreciendo calidez, emoción y entretenimiento en pleno corazón de la capital.