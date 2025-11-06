El hotel Thompson Madrid presenta su propuesta navideña para empresas

jueves 06 de noviembre de 2025 , 09:15h

El Hotel Thompson Madrid, uno de los enclaves más exclusivos de la capital, presenta su propuesta gastronómica para las cenas y comidas de empresa de estas Navidades, ofreciendo una experiencia que combina alta gastronomía, un ambiente sofisticado y un servicio personalizado. Ubicado en pleno corazón de la ciudad, entre la Gran Vía y el Barrio de las Letras, en la icónica Plaza del Carmen, Thompson Madrid invita a empresas grandes y medianas a celebrar en equipo esta época tan especial, con un menú que fusiona la tradición navideña con creatividad y sofisticación, garantizando una experiencia memorable. La planta 4 del hotel se transforma en un elegante espacio donde disfrutar de una velada inolvidable en sus 6 salas de eventos: Lola, Isabel, Ximena, Penélope, que incluye un patio colindante, Carmen I y Carmen II. Estas salas cuentan con luz natural y pueden adaptarse a distintos tipos de eventos gracias a su versatilidad: Carmen I y Carmen II pueden unirse para formar un gran salón de 292 m², mientras que Lola y Ximena se combinan para crear un espacio de 74 m². Con entrada directa desde la calle y una zona de check-in dedicada, Thompson Madrid ofrece el entorno perfecto para celebrar con estilo y exclusividad las fiestas navideñas con capacidad de hasta 300 personas.

Thompson Madrid propone comenzar la velada con un cóctel de bienvenida, opcional, que incluye jamón ibérico, vieiras al grill con beurre blanc de carabineros, croquetas cremosas de jamón, tartar de gambón, corte de carrillera con mascarpone y trufa, acompañados por los vinos, cerveza o refrescos.

El menú navideño consta de tres pases, con un entrante a elegir, entre, suquet de bogavante con patata ratte y crème fraîche; lingote de pato con salsa de naranja sanguina y ensalada de berros; menestra de verduras y cigalitas; burrata con pera, jamón ibérico y trufa; o canelón de ternera con angula de monte. Como plato principal se podrá servir entre un solomillo de vaca nacional con demi-glace y duxelle de trufa de invierno; coquellete con miso blanco y mantequilla de ajos negros; gallo San Pedro con salsa menière de Champagne; lubina salvaje confitada con beurre blanc de caviar; arroz trufado de boletus y mantequilla ahumada; o paletilla de cordero lechal asado con parmentier de mostaza. Para terminar, se podrán elegir entre 4 postres, pastel fluido de chocolate con helado de vainilla; tarta de queso casera; panettone, crema inglesa y helado de turrón; pavlova con ruibarbo, helado de fresa y pimienta rosa; turrones y dulces navideños - servidos con el café. El menú va maridado con Vino blanco Marqués de Riscal Verdejo y Vino tinto Viña Eizaga Crianza.

Para eventos más casuales, Thompson Madrid ofrece también la opción de comida o cena tipo cóctel. Entre las propuestas destacan: mini focaccia de secreto ibérico con pimiento cristal asado, paquito de cordero con mayonesa de lima, tartar de salmón con crema de aguacate, saam de ensalada de cangrejo de río con vinagreta, bombón de foie con chocolate blanco, croquetas cremosas de jamón ibérico, navajas con Mayo Kimchee, tartar de gambón con caviar, suquet de roca con gamba alistada y canelón de carrillera con trufa. Esta opción se completa con una selección de postres como corte de turrón, torrija de Panettone con crema inglesa o el goloso de chocolate, completan una experiencia gastronómica delicada y sofisticada, perfecta para celebrar en compañía.

A su vez, Thompson Madrid ofrece una barra libre de destilados con los mejores licores con un precio de entre 20 y 30 euros por persona.

Sin embargo, para una experiencia más completa, en Thompson ofrecen la posibilidad de contratar Estaciones, como un cortador de Jamón Ibérico de Bellota, una selección de quesos e ibéricos, así como diferentes tipos de arroces y otra de tortillas, una mesa de postres y tartas, o una copa de champán y otra de cava entre otros.

Thompson Madrid convierte las comidas y cenas de empresa en una experiencia única y especial donde cada detalle está pensado para sorprender.