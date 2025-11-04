El Pirineo francés abre la temporada de nieve con la venta de sus forfaits

La cuenta atrás para el invierno ya ha empezado y las estaciones del Pirineo francés se preparan con la preventa de forfaits de temporada. Este año, las estaciones del grupo N’PY ofrecen el 30% de descuento hasta el 15 de noviembre. Mientras que las estaciones de Neiges catalanes, que lo ofrecen con una rebaja del 15%, y las de la Alta Garona realizarán la preventa del forfait de temporada hasta el 30 de noviembre. Los precios oscilan entre los 460 € de Luchon-Superbagnères, los 572 € de Piau-Engaly o los 691,50 € del forfait de temporada de Les Angles.

N’PY lanza la preventa de forfaits de temporada con un 30% de descuento

El grupo N’PY ofrece el forfait de temporada con un 30% de descuento en preventa hasta el 15 de noviembre. Este forfait permite esquiar en las estaciones de Peyragudes, Piau Engaly, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz Ardiden, Cauterets, Gourette y La Pierre Saint-Martin. Ello permite ahorrarse el 30% del importe en todas las modalidades del forfait (adulto, infantil, estudiante, pareja, familia y senior) y beneficiarse de la entrega gratuita a domicilio o de la recarga del forfait, en el caso de contar con una tarjeta de temporadas anteriores. Preventa disponible en: www.n-py.com

El forfait de temporada se ofrece en tres modalidades: Classic, Premium e Interestaciones ilimitado. La modalidad Classic es para quienes desean entre, otras ventajas, esquiar sin límites en su estación favorita. La modalidad Premium está pensada para quienes buscan esquí ilimitado en su estación, 50% en el resto y ventajas exclusivas como la fila prioritaria, acceso a bikeparks, descuentos en termas, raquetas, descenso de antorchas y mucho más. Y el formato de Interestaciones Ilimitado es para los que lo quieren todo: esquí sin límites en las 8 estaciones del grupo N’PY, acceso a bikeparks, al Pont d’Espagne, al Pic du Midi y beneficios únicos como fila prioritaria, actividades gratuitas y descuentos en alojamientos y centros termales. Además, los forfaits Premium e Interestaciones también son válidos en verano para seguir disfrutando de las estaciones todo el año.

Para una experiencia 100% segura, N’PY propone también un seguro de asistencia en pistas opcional, que cubre búsqueda, rescate, transporte medicalizado, repatriación y reembolso del forfait en caso de accidente.

Forfait de temporada 4 estaciones Piau-Engaly, Peyragudes, Saint-Lary y Val-Louron

Por 888 € puedes esquiar en las cuatro estaciones de Altos Pirineos. Preventa disponible en: www.pyrenees2vallees.com/neiges-aure-louron

Forfait de temporada en Piau-Engaly

El forfait clásico de temporada adulto para esquiar en Piau-Engaly sale por 572 €, 501 € para los menores de entre 5 y 17 años y estudiantes entre 18 y 30 años, 65 € el Baby (entre 0 y 4 años) y 130 € el Sénior para mayores de 75 años. En el caso del forfait Premium sale por 642 €, 571 €, 501 € para los menores de entre 5 y 17 años y estudiantes entre 18 y 30 años, 135 € el Baby (entre 0 y 4 años) y 200 € el Sénior para mayores de 75 años.

El Forfait Premium incluye el esquí ilimitado toda la temporada en la estación y 50% de descuento en todas las estaciones N'PY. Validez del forfait para la temporada de invierno 2025-2026 y la temporada de verano 2026. Fast Pass para evitar colas en los remontes del Pic de Piau y del Mouscades. 15% de descuento en la compra del Pase 2h en Edéneo, 15% de descuento en todas las actividades del Jardín des Découvertes.

Neiges catalanes ofrece el 15% de descuento en el forfait de temporada

Hasta el 30 de noviembre puedes conseguir el forfait de temporada para esquiar en las estaciones de Font-Romeu/Pyrénées 2000, Les Angles, La Quillane, Porté-Puymorens, Cambre d'Aze y Formiguères con el 15% de descuento. Preventa disponible en: www.neigescatalanes.com

Así, puedes esquiar en las seis estaciones por 691,50 €, en lugar de 813,50 €; o por 632 € en lugar de 743.75 €, en el caso de los menores entre 5 y 17 años y estudiantes entre 18 y 24 años. Los mayores de entre 65 y 74 años pueden conseguir el forfait de temporada por 654,50 €, en lugar de 770 €. Y, los menores de 5 años y los mayores de 75 esquían gratis.

Además, con el forfait de temporada ofrece el 30% de descuento para los forfaits de 1 de esquí nórdico, presentando el forfait de temporada de Les Neiges catalanes en las estaciones de la Calme, Les estanyols y la Llose.

Alta Garona abre la preventa para las 3 estaciones hasta el 30 de noviembre

Por 460 euros o 125 €, en el caso de los menores de 5 y 70 años, puedes esquiar toda la temporada en las tres estaciones de la Alta Garona: Luchon-Superbagnères, Le Mourtis y Bourg d’Oueil. Consigue el forfait de temporada en la preventa hasta el 30 de noviembre, a través de la plataforma web o en la recepción de Haute-Garonne Montagne, los sábados del 08/11 al 29/11 incluido, de las 10 a las 18:00 horas. Pre venta disponible en: www.haute-garonne-montagne.com