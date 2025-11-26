Les Angles abre la temporada de esquí en el Pirineo francés

miércoles 26 de noviembre de 2025 , 10:00h

Les Angles marca el pistoletazo de salida de la temporada de nieve 2025/2026, con la apertura de sus pistas el próximo viernes, 28 de noviembre. La estación de Pirineos Orientales es la primera que estrena la temporada en el Pirineo, tras las nevadas acontecidas en los últimos días en el Pirineo francés. Se espera que la temporada sea larga, ya que la estación tiene previsto extender la temporada hasta el 6 de abril.

Conocida como el auténtico pueblo estación (porque aquí puedes llegar con esquíes hasta la iglesia situada en el mismo centro), Les Angles se encuentra en el altiplano del Capcir y es la mayor de las estaciones de nieve del departamento de los Pirineos Orientales. Enmarcada por el lago Balcere, cuenta con 60 km de pistas que recorren pinares y grandes fuera pistas en las laderas del Roc d’Aude y del Mont Llare, entre 1.600 y 2.400 m de altitud.

La rehabilitación del Puente de nieve pone en valor las tradiciones y el patrimonio

La nueva temporada en el que se considera uno de los pueblos más bonitos del Pirineo, con tradiciones y paisajes preservados, infraestructuras modernas y precios razonables, arranca con la rehabilitación del icónico Puente de nieve, tras casi 30 años de servicio, para prolongar su vida útil y mejorar el confort y la seguridad de los usuarios. La preservación estética y la integración paisajística de este fuerte elemento del territorio reafirma el vínculo simbólico entre la estación y el pueblo y reafirma el esfuerzo por poner en valor las infraestructuras del municipio.

La inauguración de una nueva guardería reafirma el carácter familiar de la estación

La nueva temporada también cuenta con la inauguración de una nueva guardería para niños y niñas mayores de 3 años. Situada en el chalet de acogida que hay en la parte inferior de la estación, es un lugar muy acogedor para los más pequeños. Y es que el carácter familiar es una de las señas de identidad de Les Angles, que desde el año 2014 cuenta con la etiqueta Famille Plus. Este sello certifica la calidad de la acogida, las actividades y servicios ofrecidos a las familias y a los niños. Los comercios y restaurantes etiquetados Famille Plus han sido seleccionados por su amabilidad y practicidad, para que pequeños y grandes puedan disfrutar plenamente de su estancia. Ya se trate de menús infantiles en los restaurantes, zonas de juegos seguras o animaciones dedicadas, todo está hecho para que las familias se sientan a gusto y encuentren fácilmente lo que necesitan.

Restauración de las redes de seguridad y de los esquís

Por otra parte, entre las intervenciones realizadas antes de la apertura destacan la restauración de las redes de seguridad y de los esquís, el mantenimiento de las cabañas de perchman, así como la renovación de la señalización del dominio esquiable. Además, durante el verano tuvo lugar la revisión reglamentaria de la góndola Les Pèlerins y el telesilla del Roc d'Aude. Estas inspecciones técnicas exhaustivas, que incluyen el desmontaje y la verificación de cada pieza, son indispensables para asegurar el perfecto estado de funcionamiento de las instalaciones y garantizar la seguridad de los usuarios en todas las estaciones.

Barbacoa a 2.000 metros de altitud

Idealmente situada en el corazón del dominio esquiable de Les Angles, la sala Hors Sac es un espacio único diseñado para ofrecer un merecido momento de relajación tanto a esquiadores como a visitantes. En el caso de no esquiar, puedes acceder directamente a pie desde el telecabina de Les Pèlerins. El lugar es tan práctico como acogedor y está diseñado para que el descanso sea lo más agradable posible. El espacio está equipado con frigoríficos, microondas y una brasa permanente que puedes usar de forma totalmente gratuita. Dos personas son las responsables de asar tu carne, verduras y hasta el camembert en el fuego de leña sin pedir nada a cambio.

Lou Bac Mountain, Snake Gliss y noche insólita en un iglú

El Lou Bac Mountain en Les Angles ofrece un emocionante descenso a más de 40 kilómetros por hora entre bosques y pistas de esquí. Ofrece giros y curvas con impresionantes vistas del pueblo y del espectacular lago Matemale. El Snake Gliss es otra de las experiencias para niños y adultos en Les Angles. Se trata de una especie de trineo colectivo, en el que cada pieza conecta con las demás formando un tren que desciende a gran velocidad dirigido por un guía. El Snake Gliss se desliza rápidamente a ras de suelo, garantizando las risas de los participantes y alguna que otra caída del ocupante del trineo de cola, que no es descartable que en algún giro salga disparado. Y otra de las actividades imprescindibles en Les Angles es la noche insólita en un iglú, bajo las estrellas. Se trata de una experiencia que aglutina: desde una excursión con raquetas de nieve a la luz de las estrellas, a una ruta que te lleva a un pueblo de iglús transparentes y que incluye una degustación de gastronomía local en un ambiente mágico, entre el cielo estrellado y el silencio de la montaña.

Accesibilidad y handisport

Desde hace varios años, Les Angles sitúa la accesibilidad y la inclusión en el centro de sus prioridades, facilitando la acogida de las personas con movilidad reducida tanto en el pueblo como en las pistas. Esta temporada, los nuevos soportes para los forfaits de esquí lucen la imagen de la embajadora de la estación: Cécile Hernandez, atleta paralímpica originaria del territorio, cuya trayectoria encarna los valores de superación, solidaridad y orgullo local.

Retiro espiritual y bienestar en el balneario urbano más moderno del sur de Europa

Angléo estrena una nueva oferta bautizada Esprit de Soi. Se trata de un retiro espiritual y de bienestar, animado por profesionales titulados, pensado para reconectar a los participantes con su respiración, calmar la mente y aliviar el estrés. Se basa en la idea de burbuja interior; un espacio seguro donde descansar, volver a centrarse y explorar sus recursos. A través de prácticas guiadas (sobre la respiración, la meditación, sofrología, conferencias...), cada participante está invitado a revisitar su relación consigo mismo, fortalecer su bienestar mental y emocional, y cultivar una presencia consciente en el mundo.

Oferta del forfait de temporada hasta el 30 de noviembre

Hasta el 30 de noviembre puedes conseguir el forfait para esquiar en Les Angles toda la temporada de invierno 2025/2026. La estación lanza dos ofertas para ahorrar en el forfait de temporada. La primera es una oferta individual con el 15% de descuento en el pase de temporada individual; la segunda es una oferta familiar que incluye la compra de 4 forfaits de temporada para una misma familia (un adulto o un senior, con paquetes gratuitos para los menores de 5 años y mayores de 75 años.

El nuevo pase Liberté

Con el nuevo pase nominativo Pass Liberté consigues el 15% de descuento en tus días de esquí; los días 6, 10 y 15 son gratuitos, al igual que el último día de la temporada. Puedes acceder a primera hora a pistas exclusivas con las máquinas pisanieves. El precio del forfait se cobra al final de cada mes según su uso, para una mayor flexibilidad. Este pase tiene un precio de 10 € por persona y temporada.

Descargar el nuevo podcast “Perchés”

Sigue las inspiradoras historias, anécdotas y recuerdos que los oriundos de la cara bonita del Pirineo cuentan a través del nuevo podcast “Perchés”, de Les Angles. De ámbito nacional, está disponible en todas las plataformas de Streaming de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y Google Podcasts.