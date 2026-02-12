El hotel Thompson Madrid celebra el Año Nuevo Chino con una exposición de la artista Nimei

jueves 12 de febrero de 2026 , 08:30h

Arte y moda se fusionan en 'Arty Dragon New Year', la nueva exposición de acceso libre que podrá visitarse del 9 al 28 de febrero en el lobby del hotel.

Con motivo de la llegada del Año Nuevo Chino, el Hotel Thompson Madrid, ubicado en plena Plaza del Carmen, presenta 'Arty Dragon New Year', una exposición de la artista Nimei que podrá visitarse del 9 al 28 de febrero en el lobby del hotel con entrada libre. Thompson Madrid es sinónimo de arte y cultura, es por ello que la marca no cesa de impulsar colaboraciones con ilustradores, pintores y creativos de distintas disciplinas artísticas.

La muestra seleccionada por Nimei celebra la feminidad contemporánea y el optimismo a través del vibrante universo visual de la ilustradora, afincada en Barcelona, que utiliza el humor, la suavidad y una estética colorista para explorar el feminismo desde su propia experiencia vital. La exposición fusiona la tradición del calendario lunar con el arte moderno e invita a los asistentes a descubrir una narrativa de feminismo, bienestar y calma desde la mirada de una de las creadoras con mayor proyección en redes sociales.

El imaginario de Nimei se articula en torno a figuras femeninas relajadas, de cuerpos suaves y libres de ansiedad, una representación que busca reconectar con la serenidad en una sociedad sometida a la presión constante. La exposición destaca por piezas vinculadas a su aclamada filosofía de “vivir el presente”, obras que evocan el ocio, la pausa y la alegría tranquila.

“Busco colores que resulten cómodos para los sentidos; la colorimetría de cada cuadro está intrínsecamente ligada a su tema”, explica Nimei sobre su proceso creativo.

Nimei explora el feminismo y el empoderamiento femenino con un enfoque que prioriza el humor y la suavidad frente a las presiones de las estructuras patriarcales. Su trayectoria incluye el reconocimiento de cabeceras de prestigio como ELLE, NOWNESS y SENSE, y ha consolidado su estilo único mediante colaboraciones con marcas globales de la talla de GAP, Camper y Casetify.

Con ‘Arty Dragon New Year’, Thompson Madrid refuerza su posicionamiento como punto de encuentro entre cultura, arte y estilo de vida, ofreciendo una experiencia inmersiva que conecta Madrid con la celebración del Año Nuevo Chino desde una perspectiva contemporánea y creativa. Se trata de un evento especialmente relevante para Thompson en colaboración con la agencia Asia Link, reforzando su estrecha relación con el mercado asiático.

Nimei

Nacida en 1991 en Hunan (China) y afincada actualmente en Barcelona, Nimei es una artista contemporánea cuyo trabajo se ha expuesto en ciudades como Pekín y Barcelona, y que ha alcanzado una amplia proyección internacional gracias a su fuerte presencia en redes sociales. A través del humor y la suavidad visual, su obra explora el feminismo desde una mirada personal, marcada por su experiencia al crecer en una sociedad patriarcal. Las protagonistas de sus piezas son, en su mayoría, mujeres relajadas, de cuerpos suaves y libres de ansiedad, una representación que conecta profundamente con las nuevas generaciones. Nimei ha realizado colaboraciones con marcas como Casetify, Camper o GAP entre otras.