Luces entrelazadas en el Festival de los Faroles de Taiwán

jueves 12 de febrero de 2026 , 09:45h

Más de 1.800 faroles de papel pintados a mano están listos para recibir a los visitantes del Festival de Faroles Phoo Tse de Tainan 2026.

El Gobierno de la Ciudad de Tainan informó que más de un millón de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, han participado en el evento anual desde su lanzamiento en 2013.

Más de 1.800 faroles de papel pintados a mano iluminan ya las calles de Tainan para dar la bienvenida a los visitantes del Festival de Faroles Phoo Tse 2026, uno de los eventos culturales más esperados del sur de Taiwán. La celebración tendrá lugar del 12 de febrero al 7 de marzo y transformará la ciudad en un auténtico espectáculo de luz, color y tradición.

Cada farol, cuidadosamente elaborado por artesanos locales, refleja escenas mitológicas, símbolos de buena fortuna y motivos tradicionales que forman parte del rico patrimonio cultural de la región. Al caer la noche, la suave luz que emiten crea una atmósfera mágica que invita a pasear sin prisas por templos, plazas y calles históricas decoradas para la ocasión.

El Festival de Faroles Phoo Tse no solo es un deleite visual, sino también una oportunidad para sumergirse en las costumbres locales, disfrutar de espectáculos culturales y degustar la reconocida gastronomía de Tainan, considerada la capital culinaria de Taiwán. Sin duda, una experiencia única para quienes buscan combinar tradición, arte y viaje en una misma escapada.