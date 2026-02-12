Tainan será la anfitriona de la Exposición Internacional de Orquídeas de Taiwán

jueves 12 de febrero de 2026 , 09:15h

El Ministerio de Agricultura (MOA, siglas en inglés) y el Gobierno de la Ciudad de Tainan anunciaron conjuntamente la Exposición Internacional de Orquídeas y Tecnología Floral de Taiwán, que se llevará a cabo en el Centro de Innovación de la Industria Floral del MOA del 27 de febrero al 16 de marzo.



El viceministro de Agricultura, Hu Jong-i; y el alcalde de la ciudad de Tainan, Huang Wei-che, asistieron a dicho evento para los medios. Esta es la primera vez que la exposición de orquídeas se celebra en dicho centro, informó el MOA.



El valor anual del sector florícola nacional ronda los 18.000 millones de dólares taiwaneses (571 millones de dólares estadounidenses). Las orquídeas son las más competitivas a nivel internacional, y las orquídeas mariposa representan más del 90 por ciento de las exportaciones. Japón y Estados Unidos son los dos principales mercados de exportación, señaló Hu. El tema de este año es “Taiwán floreciente”, mostrando la creatividad y la resiliencia que permiten superar los desafíos climáticos y de otro tipo. Cerca de 10.000 orquídeas se exhibirán en cinco áreas, incluyendo el Pabellón de Excelencia en Orquídeas, donde se mostrarán las orquídeas ganadoras de medallas individuales y grupales.



La Exposición de Tecnología Floral presenta tecnología inteligente de inteligencia artificial, narrativas interactivas e imágenes inmersivas que combinan orquídeas Phalaenopsis y otras flores para crear un espacio expositivo que trasciende la naturaleza, la ecología y la imaginación del futuro, mostrando la fuerza innovadora de Taiwán y su potencial de cooperación internacional para el desarrollo en tecnología florícola.



Además, el 27 de febrero se celebrará un Foro de la Industria Floral, en el que expertos nacionales e internacionales intercambiarán información a fondo sobre tendencias internacionales y tecnología de producción, destacó el MOA.