Palladium Hotel Group firma un acuerdo con el TDF para su expansión en Arabia Saudí

jueves 12 de febrero de 2026 , 09:00h

Palladium Hotel Group y el Fondo de Desarrollo Turístico (TDF) de Arabia Saudí, encargado de impulsar el sector turístico, han firmado un Memorando de Entendimiento con el fin de explorar oportunidades y proyectos de desarrollo en todo el territorio saudí.

El Memorando de Entendimiento tiene por objeto promover la cooperación y evaluar las oportunidades y la viabilidad de los proyectos. Esto incluye la identificación de estructuras de inversión y acuerdos técnicos y operativos, en consonancia con la Estrategia Nacional de Turismo y la Saudi Vision 2030.

Este paso estratégico forma parte de los esfuerzos del Fondo de Desarrollo Turístico de Arabia Saudí (TDF) por atraer inversiones y potenciar el sector turístico del país, allanando el camino para la entrada de Palladium Hotel Group en el territorio. El grupo hotelero español, que ya había expresado públicamente su interés en la región, avanza así en su plan de expansión internacional, orientado a impulsar sus marcas de lujo y lifestyle, y a consolidar el crecimiento de su modelo all inclusive en mercados clave. Con una presencia destacada en el Caribe y el Mediterráneo, el grupo continúa desarrollando experiencias en las que la gastronomía, el bienestar y el entretenimiento actúan como pilares de su propuesta diferencial.

El Sr. Qusai Al-Fakhri, CEO del Fondo de Desarrollo Turístico de Arabia Saudí (TDF), afirmó: “La firma de este memorando de entendimiento con Palladium Hotel Group representa otro paso clave en los esfuerzos continuos de TDF por potenciar el sector turístico en Arabia Saudí. Estamos trabajando para atraer inversiones de alta calidad y experiencia global que contribuyan al desarrollo de la oferta turística en diferentes regiones de Arabia Saudí, en línea con la Estrategia Nacional de Turismo y la Saudi Vision 2030”.

Por su parte, Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, declaró: “esta asociación estratégica sienta las bases para explorar conjuntamente la posibilidad de entrar en la industria turística de Arabia Saudí, que ofrece enormes oportunidades de crecimiento y expansión. Estamos encantados de combinar la experiencia internacional de Palladium Hotel Group en el sector hotelero con las capacidades del TDF para desarrollar proyectos revolucionarios que diversifiquen la oferta en la región y eleven los estándares a través de conceptos hoteleros innovadores”.

En este contexto, y en virtud del memorando de entendimiento, TDF y Palladium Hotel Group iniciarán su colaboración con evaluaciones preliminares de oportunidades de inversión en Yeda y Yanbu, además de la identificación de posibles áreas de cooperación. Todo ello se apoyará en los incentivos y facilidades a la inversión que ofrece el Fondo de Desarrollo Turístico de Arabia Saudí, con el objetivo de atraer capital internacional, aportar experiencia global al sector y contribuir al fortalecimiento del ecosistema turístico del país, posicionando a los destinos saudíes como referentes globales en experiencias lifestyle de alta calidad.

Palladium Hotel Group emprende una nueva fase de crecimiento internacional

El pasado mes de enero, el grupo presentó un ambicioso plan de aperturas que contempla un total de trece aperturas confirmadas entre 2026 y 2028, y que refuerza su posicionamiento en los segmentos luxury y lifestyle.

Este 2026, el grupo celebrará cuatro aperturas: The Site Ibiza, un nuevo destino que integra hospitality, retail, arte y alta gastronomía, e incorpora The Site Hotel Ibiza como nueva propuesta hotelera de alto nivel y estilo mediterráneo; BLESS Hotel Barcelona, tercer establecimiento de la marca de lujo BLESS Collection Hotels, situado en Plaza de Cataluña; Only YOU Hotel New York, la primera apertura internacional de la marca lifestyle urbana en pleno corazón de Manhattan; y Palladium Hotel Peñíscola, que amplía la presencia del grupo en el litoral mediterráneo.

De cara al periodo 2027–2029, Palladium Hotel Group prevé nueve aperturas adicionales que impulsarán su expansión internacional y marcarán su entrada en Asia con la marca BLESS Collection Hotels en Ninh Van Bay (Vietnam), además de nuevos proyectos en Europa, América y Oriente Medio. El plan contempla el crecimiento de marcas clave como Only YOU Hotels, The Unexpected Hotels y el segmento all inclusive, con desarrollos de gran escala en destinos como Jamaica y Brasil. Todo ello responde a una hoja de ruta centrada en la creación de valor a largo plazo, el fortalecimiento de marcas con identidad propia y la consolidación del grupo como referente global en la industria hotelera.