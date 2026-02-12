Elsey Paris apuesta por el viaje compartido para celebrar San Valentín

jueves 12 de febrero de 2026 , 08:00h

Este San Valentín, DELSEY PARIS invita a los viajeros a ir más allá de los regalos tradicionales y celebrar lo que realmente perdura: las experiencias compartidas. Inspirada en la idea de que los recuerdos más significativos se crean a lo largo del viaje, la marca francesa de equipaje sitúa los viajes en el centro de la celebración, animando a las parejas a intercambiar objetos por momentos, destinos y tiempo pasado juntos.

Arraigada en el diseño parisino y con más de 80 años de experiencia, DELSEY PARIS sigue redefiniendo los viajes contemporáneos a través de piezas que equilibran la elegancia, la innovación y la practicidad.

La selección reúne diseños ligeros y versátiles creados para adaptarse a diferentes formas de viajar, desde escapadas espontáneas de fin de semana hasta viajes cuidadosamente planificados. Colecciones como Turenne 2.0 encarnan una nueva generación de equipaje ligero diseñado para una movilidad sin esfuerzo, mientras que líneas como Shadow 5.0 introducen una estética más urbana y contemporánea, combinando materiales resistentes con siluetas limpias adecuadas para los viajeros modernos.

Más allá de la funcionalidad, la propuesta refleja una forma creciente de viajar en pareja, en la que el equipaje se convierte en parte de una experiencia compartida. Los diseños, colores y formatos complementarios permiten a los viajeros combinar su equipaje sin renunciar a su estilo individual, creando una estética de viaje cohesionada que refleja el propio viaje: personal, pero compartido.

Fundada en París en 1946, DELSEY PARIS se ha labrado una reputación internacional por combinar la innovación técnica con el estilo francés atemporal. Hoy en día, presente en más de 110 países, la marca sigue evolucionando la experiencia de viaje a través de productos diseñados para ofrecer comodidad, durabilidad y libertad de movimiento, invitando a los viajeros a convertir cada viaje en algo que vale la pena compartir.