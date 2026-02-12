En 2025 se incrementó en un 4 % los turistas internacionales en todo el mundo

jueves 12 de febrero de 2026 , 09:30h

En 2025, las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) aumentaron en un 4 % y la mayoría de los destinos de todo el mundo arrojaron resultados muy positivos.

Conforme con el primer Barómetro del turismo mundial del año, en 2025 se registraron 1520 millones de turistas internacionales en todo el mundo, casi 60 millones más que en 2024.

Son cifras que reflejan la recuperación de las tendencias de crecimiento previas a la pandemia, más cercanas al aumento medio del 5 % anual registrado entre 2009 y 2019. Esta consecución se vio alimentada por la fuerte demanda, los buenos resultados de los grandes mercados emisores y la recuperación progresiva de los destinos de Asia y el Pacífico. Asimismo, la consolidación de la conectividad aérea y los avances en materia de facilitación de visados contribuyeron a esta mejora del turismo internacional en 2025.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Aluowais, afirmó: “Durante 2025, se sostuvo una fuerte demanda de viajes, pese la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas. Esperamos que esta tendencia positiva prosiga en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos aún inferiores a los niveles prepandémicos se recuperen por completo”.

En 2025, África obtiene los mejores resultados y Asia y el Pacífico se recuperan

El Barómetro del turismo mundial de ONU Turismo proporciona datos exhaustivos sobre el sector, desglosados por región, subregión y destino. Esta edición arroja varias conclusiones.

Europa, la región más visitada del mundo, recibió 793 millones de turistas internacionales en 2025, es decir un aumento del 4 % con respecto a 2024 y un 6 % más que en 2019. Europa occidental (+5 %) y Europa meridional mediterránea (+3 %) tuvieron unos resultados sólidos. En Europa central y oriental se registró un fuerte repunte (+6 %), aunque las llegadas se mantuvieron un 9 % por debajo de las cifras de 2019.

El año pasado, la región de las Américas (218 millones) experimentó un crecimiento del 1 %, con resultados dispares entre las distintas subregiones. Tras la pujanza del primer semestre de 2025, el segundo sufrió un ligero descenso debido, en parte, a los malos resultados de los Estados Unidos de América. Sudamérica (+7 %) y Centroamérica (+5 %) lideraron los resultados por subregión. En el último trimestre del año, algunos destinos del Caribe (+0 %) se vieron afectados por el huracán Melissa.

África (81 millones) registró un aumento del 8 % en las llegadas en 2025, con unos resultados especialmente buenos en el África septentrional (+11 %).

Oriente Medio, con un crecimiento del 3 % en 2025, superó en 39 % las cifras previas a la pandemia, lo que representa los mejores resultados obtenidos hasta ahora en relación con los de 2019. En 2025, la región prácticamente alcanzó los 100 millones de visitantes internacionales.

Las llegadas a Asia y el Pacífico (331 millones) crecieron un 6 % el año pasado, pero siguen un 9 % por debajo de los resultados de 2019, ya que la región aún está en fase de recuperación. Con un crecimiento del 13 % respecto de 2024, el noreste de Asia se situó a la cabeza, mientras que Asia meridional recuperó los niveles prepandémicos.

Perspectivas para 2026: crecimiento continuo en un entorno complicado

Se prevé que el turismo internacional crezca entre un 3 % y un 4 % en 2026 con respecto a 2025, siempre y cuando Asia y el Pacífico prosigan con su recuperación, las condiciones económicas mundiales se mantengan favorables y los conflictos geopolíticos actuales no se intensifiquen. La incertidumbre derivada de estos conflictos y de las tensiones conexas plantea un riesgo cada vez mayor para el turismo en 2026.