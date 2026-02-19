El Observatorio del Español da sus primeros pasos en países americanos

jueves 19 de febrero de 2026 , 08:30h

El Instituto Cervantes y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han presentado en Ciudad de México el Observatorio del Español para América Latina y el Caribe (OEALC), que da así sus primeros pasos para el desarrollo de sus futuras acciones, programas y proyectos en la zona.

En el acto celebrado en el auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, han participado Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Francisco Moreno Fernández, director del Observatorio Global del Español; Anel Pérez Martínez, directora del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), UNAM y Fernando Rodríguez Guerra, director Académico del OEALC.

A finales de 2024, las dos instituciones responsables del Observatorio firmaron un convenio en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara (FIL) que establecía las bases del funcionamiento de este nuevo centro en México.

Fernando Rodríguez Guerra ha sido elegido director Académico del Observatorio a propuesta de la UNAM, consensuada con el Instituto Cervantes, mientras que Moisés López Olea, docente adscrito al Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, tendrá el cargo de subdirector.

El Centro de Enseñanza para Extranjeros será la dependencia universitaria donde se alojará el Observatorio, y desde aquí se emprenderán proyectos de análisis, investigación y crítica del español alrededor de toda Latinoamérica y el Caribe. El principal objetivo del centro será el de analizar el uso, la enseñanza y el estudio de la lengua en la América hispanohablante, con atención a su convivencia con otras lenguas del continente.

Este nuevo centro forma parte de la red del Observatorio Global del Español (OGE), será el «coordinador» de varios observatorios destinados al mismo fin, puesto que ya cuenta con el Observatorio de Lengua Española y Culturas Hispánicas en Harvard y el Observatorio del Español en Contextos Orientales, con sedes en Tokio, Pekín y Nueva Delhi.

Además, el Instituto Cervantes está trabajando para la puesta en marcha de un Observatorio del Español en Contextos Africanos, con sedes en varios países del continente.



Estudios sobre el español

Entre las actividades contempladas en el documento para el inicio de su actividad se incluye la elaboración de estudios sobre el español en sus distintas versiones (uso, conocimiento, aprendizaje y estudio), especialmente relacionados con la demolingüística, tanto en los países hispanohablantes de la región como en los no hispanohablantes.

También estudiará el tratamiento de la lengua española en diversos ámbitos de América Latina y Caribe tales como la enseñanza, la traducción, los medios de comunicación o la ciencia. En esta misma línea, abordará la situación del español en las nuevas tecnologías (especialmente tecnologías del lenguaje) en los países americanos.

Este nuevo Observatorio tendrá como objetivo el de proyectar la imagen y la identidad de los países hispanohablantes, además de la lengua española y la cultura en el plano internacional, especialmente en las áreas de América que no hablan español. Asimismo, transmitirá valores de convivencia y respeto a las identidades, así como de humanismo y ética en la cultura hispánica, tanto en entornos naturales como en el digital.



Una red de observatorios

Este centro de investigación nace con la finalidad de fomentar el conocimiento y prestigio de la lengua española desde el espacio latinoamericano, promoviendo su valor, en coexistencia con otras lenguas con las que convive en las diversas regiones de América Latina y el Caribe. Sus tareas están dirigidas a tres ámbitos diferenciados: el de las instituciones, el de la investigación y el de la transferencia de conocimiento.

Para el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, este nuevo observatorio tendrá «un protagonismo decisivo» en el ámbito para «reflexionar sobre el sentido de la cultura en español y observar las palabras». «Este centro es muy importante porque no se trata solo de reforzar las relaciones entre México y España, sino también potenciar toda la colaboración que se pueda hacer en español entre España, Europa, América Latina y Caribe», ha indicado.

Por su parte, el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno, ha incidido en la importancia de colaboración entre estos centros para obtener una «visión general e internacional». «Aquí está el epicentro del español y aquí se puede hacer mejor la observación de América Latina y el Caribe: queremos coordinar nuestras miradas y mirar en una misma dirección», ha apuntado.



Estudio del español con «profundidad y responsabilidad»

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, ha resaltado que el propósito de este observatorio será el de analizar, documentar e interpretar formas de enseñanza y aprendizaje del español. «Estudiar el español con profundidad y difundirlo con responsabilidad forma parte de las contribuciones para generar sociedades más informadas, democráticas y justas», ha indicado.

El nuevo director académico del observatorio, Fernando Rodríguez Guerra, ha defendido la puesta en marcha del centro que no será «un proyecto coyuntural, sino una estructura permanente de análisis que permita producir diagnósticos consistentes». «No buscamos acumular información, sino producir conocimiento sistemático y accesible», ha añadido.

Por su parte, la directora del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), UNAM, Anel Pérez, ha incidido en que desde esta puesta en marcha, se ha generado «un espacio para observar el español no como abstracción, sino como práctica viva». «Sumamos capacidades, experiencias y saberes para construir una perspectiva conjunta», ha concluido.