El Instituto Cervantes promocionará el español en Italia

El Instituto Cervantes firma en Roma (Italia) un memorando de entendimiento con el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), una organización gubernamental creada por la UNESCO, por el que ambas entidades se comprometen a la promoción del español y la formación profesional de jóvenes expertos.

En el acto, celebrado en la sede del ICCROM en Roma, participan la directora de Cultura del Instituto, Raquel Caleya; y la directora general del ICCROM, Aruna Francesca Maria Gujral.

También asisten Miguel Albero, director de Gabinete de Dirección del Cervantes; Miguel Fernández Palacios, embajador de España en Italia; y Santiago Herrero, director de Relaciones Culturales y Científicas en AECID.

En este documento de colaboración, que tendrá una vigencia de tres años, los firmantes establecen un marco de cooperación para «tres pilares» de actuación que comprenden el desarrollo profesional de jóvenes expertos, la promoción del idioma español y el acceso a recursos sobre patrimonio.

Así, entre otros acuerdos, el ICCROM y el Cervantes acuerdan colaborar en el desarrollo profesional de jóvenes profesionales del patrimonio y en la capacitación lingüística mediante el intercambio mutuo de especialistas. En este sentido, el Instituto podrá acoger a personal o expertos de ICCROM para cursos seleccionados.

También colaborarán en iniciativas educativas y de investigación que fomenten la innovación, el acceso multilingüe y enfoques interdisciplinarios para la conservación del patrimonio. Un enfoque clave será promover el idioma español como medio para ampliar el acceso al conocimiento sobre patrimonio, especialmente en la región de América Latina y el Caribe.

Cursos en español

Las actividades conjuntas podrán incluir el desarrollo de cursos en español, la creación conjunta de contenidos educativos y la traducción y adaptación de materiales de formación y publicaciones de ICCROM. El Instituto Cervantes podrá ayudar a ICCROM a identificar profesionales cualificados para traducción, corrección y edición.

Por último, las dos entidades diseñarán conjuntamente e implementarán eventos culturales, exposiciones e iniciativas de participación pública para promover el valor del patrimonio cultural y fomentar el diálogo intercultural.

ICCROM es una organización intergubernamental creada por la UNESCO en 1956 y establecida en Roma en 1959. A día de hoy, cuenta con 138 estados miembros y fue creada para contribuir a la conservación y restauración del patrimonio cultural en todo el mundo.

De esta manera, se prolonga la colaboración entre el Estado español y este organismo internacional, que ya cuenta con una web en español desde el año 2020.

Esteban Vicente, «el pintor de la realidad»

Por otra parte, el Instituto Cervantes de Roma inaugura la exposición «Esteban Vicente. El pintor de la realidad», que reúne treinta y tres obras realizadas entre 1950 y 1997, procedentes del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia.

Esta exhibición, organizada en colaboración con el museo segoviano y con el apoyo de The Harriet and Esteban Vicente Foundation, supone una oportunidad para reencontrarse con la obra que supuso uno de los puentes más fascinantes entre la tradición pictórica europea y la vanguardia estadounidense del siglo XX.