El Cervantes reúne casi 2.000 títulos en el Catálogo de literatura en español traducida al chino

martes 16 de diciembre de 2025 , 08:15h

El Instituto Cervantes de Shanghái presentará la 3.ª edición del Catálogo de literatura en español traducida al chino, una publicación que recupera casi dos mil títulos de autores de España y Latinoamérica que se han publicado en China hasta agosto de 2025.



En el acto, el 18 de diciembre, participarán la directora del centro de Shanghái, Inma González Puy; la autora de la publicación, Lucila Carzoglio; el traductor Hou Jian y el editor Peng Lun.



Con casi 250 páginas, esta publicación intenta establecer una cartografía de autores, traductores y editoriales que sirva de herramienta para entender qué se lee en China hoy. Con una versión descargable de forma gratuita desde la página del Instituto Cervantes de Shanghái, el catálogo también contará con una versión impresa.



Esta obra hace un recorrido por esos títulos de autores en español que han encontrado un espacio en el mundo editorial chino. Por ejemplo, señala que el escritor más traducido y citado es Jorge Luis Borges, de quien el año que viene se cumplen 40 años del fallecimiento y están previstas varias reediciones de sus obras en el país asiático.



Seguido, muy de cerca, está Gabriel García Márquez. Ambos son autores que influyeron no sólo el mundo editorial, sino incluso la literatura china, ya que el impacto del boom latinoamericano fue «decisivo» en la China de los años 80. Otro de los autores destacadas en este catálogo es Roberto Bolaño, quien tiene prácticamente toda su obra traducida.



Además, en cuanto a los contemporáneos, entre el 2020 y agosto de 2025 se editaron por primera vez alrededor de 350 títulos. Andrés Barba, Sara Mesa, Juan Tallón, Benjamín Labatut, Alia Trabucco Zerán, Javier Cercas, María Gainza, Agustina Bazterrica, Cristina Rivera Garza, Fernanda Melchor, Claudia Ulloa Donoso o Pilar Quintana, son algunos de los autores.



En este caso, la literatura escrita por mujeres «marca tendencia», con nombres como los de Irene Vallejo, Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Cristina Rivera Garza, Fernanda Melchor, Sara Mesa o Guadalupe Nettel, entre otros.



Lorca, Alberti y Neruda

El documento también refleja cómo en los años 50 y 60, autores españoles e hispanoamericanos afines al contexto político en China como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Mariano Azuela, Pablo Neruda, César Vallejo o Miguel Ángel Asturias, comenzaron a circular en versiones locales. En los inicios de los ochenta, se tradujo un clásico español como El Cantar del mío Cid, o se reeditó El lazarillo de Tormes.



Sin embargo, fue el boom el que consiguió romper las barreras literarias. Entre 1979 y 1999, el investigador Lou Yu menciona diez ediciones y tres traducciones de Cien años de soledad, seis ediciones y tres traducciones de Confieso que he vivido, y tres ediciones de La casa verde y La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, entre otros. Muchas de estas ediciones tenían tiradas que superaban los cincuenta mil y hasta llegaban a los cien mil ejemplares.



El catálogo se publica coincidiendo con los 110 años del primer registro de una traducción del español al chino. Según el investigador Hou Jian, la primera traducción de una obra literaria en español fue en 1915 con un libro en el que no se consignó el autor, pero que se tituló Anecdotario de la corte española.



Primera versión del Quijote

La primera versión china de Don Quijote apareció en 1922, adaptada por Lin Shu a partir de una traducción indirecta desde el inglés, y fue un éxito de ventas.

Aunque hoy las tiradas son menores que en los años 80, las traducciones actuales llegan a China casi en simultáneo que en el resto del mundo (lo que sugiere que este país ya es parte de los mercados globales), con tiradas que suelen ir de 5.000 a 8.000 ejemplares.



«No se me ocurre un puente más sólido que el de traducir la literatura de un pueblo, de un continente, de una comunidad de más de 600 millones de hablantes, cuyas obras y autores de referencia serán conocidos y entendidos en China, gracias al talento y al esfuerzo de los traductores que, en un acto de pura creación, buscan la palabra justa y precisa para intercambiar sensibilidades entre países geográficamente lejanos, pero cada vez más unidos», ha apuntado en su prólogo Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.