Iberia aumenta su oferta a EE UU este verano

jueves 19 de febrero de 2026 , 08:45h

Iberia ha diseñado para la temporada de verano, que comienza el 29 de marzo, la mayor programación de su historia en Estados Unidos y Canadá. La aerolínea pondrá a disposición de sus clientes 1.280.254 plazas en estos mercados, un 19,02 % más que el verano pasado, y operará hasta 166 vuelos semanales, frente a los 144 de la temporada anterior, lo que supone un incremento del 15 % en número de frecuencias.

Este crecimiento se enmarca en el desarrollo del Plan de Vuelo 2030, que continúa impulsando la expansión de la compañía mediante la incorporación de nueva flota y la apertura de destinos estratégicos. En los últimos meses, Iberia ha recibido seis nuevos Airbus A321XLR, un modelo de largo radio que ha permitido reforzar su operativa en Norteamérica y ampliar capacidad en mercados clave. Gracias a esta evolución, la compañía amplía su presencia en Norteamérica con la apertura de Toronto, la incorporación de un nuevo vuelo diario a Newark y el primer verano completo de la conexión con Orlando.

Nueve destinos en Estados Unidos

En Estados Unidos, Iberia operará una amplia red de destinos con refuerzos generalizados de capacidad, ofreciendo un 15,81% de asientos más, hasta 1.245.678.

Nueva York refuerza además su conectividad con la incorporación de un nuevo vuelo diario al aeropuerto de Newark Liberty, que se suma a las dos frecuencias existentes a JFK. Con ello, Iberia ofrecerá tres vuelos diarios entre Madrid y el área metropolitana de Nueva York, consolidando este mercado como uno de los más estratégicos en Norteamérica. El nuevo servicio a Newark está especialmente orientado al cliente corporativo, ya que permite acceder de forma más directa y ágil al distrito financiero de Manhattan, reduciendo tiempos de desplazamiento en viajes de corta estancia por motivos de negocio. Durante el verano, la oferta total entre Madrid y Nueva York alcanzará las 352.055 plazas, un 43 % más que el año pasado.

Por su parte, Orlando protagoniza una de las principales novedades de la red. Este será el primer verano completo de la ruta inaugurada el pasado mes de octubre con tres frecuencias semanales. Durante la temporada estival, la conexión operará tres frecuencias semanales y contará con una oferta total de 51.856 plazas.

Boston consolida dos vuelos diarios gracias a la incorporación del A321XLR, al igual que Miami que mantiene los dos vuelos diarios; Dallas, Chicago y Washington contarán con una frecuencia diaria; Los Ángeles ofrecerá hasta un vuelo diario durante los meses de junio, julio y agosto; y San Francisco dispondrá de tres frecuencias semanales.

Iberia llega a Canadá

Toronto marcará un hito para Iberia este verano al sumar Canadá a su mapa de destinos. A partir del 13 de junio, la aerolínea operará cinco frecuencias semanales entre Madrid y Toronto Pearson, con un total de 34.576 plazas hasta el final de la temporada. Con esta incorporación, Iberia amplía su presencia en Norteamérica y refuerza la conectividad directa entre España y uno de los principales centros financieros y culturales del continente.