Escapada primaveral a Valonia: jardines, castillos y naturaleza

Cuando el invierno se retira y los primeros días templados anuncian la llegada de la primavera, Europa se transforma. Jardines en flor, paisajes verdes y temperaturas suaves invitan a viajar de nuevo. Entre los destinos que sorprenden en esta época del año, Valonia —la región francófona del sur de Bélgica— emerge como una escapada ideal para quienes buscan naturaleza, patrimonio y tranquilidad lejos de las rutas más concurridas.

A menos de dos horas de vuelo desde España, Valonia combina castillos históricos, parques paisajísticos y pueblos con encanto en un entorno accesible y auténtico. Durante la primavera, y especialmente en torno a Semana Santa, la región revela uno de sus mayores atractivos: la posibilidad de descubrir Europa a un ritmo pausado, entre jardines históricos, rutas al aire libre y alojamientos con carácter.

Castillos y jardines donde la historia florece

Valonia es una de las regiones europeas con mayor densidad de castillos por kilómetro cuadrado, un patrimonio que adquiere una nueva dimensión con la llegada de la primavera. Los jardines históricos se llenan de color y los parques se convierten en escenarios perfectos para pasear sin prisa.

Entre los lugares más singulares destacan los Jardines de Annevoie, únicos en Europa por su sistema hidráulico del siglo XVIII, donde el agua fluye exclusivamente por gravedad, creando fuentes y juegos de agua naturales. El Castillo de Freÿr, a orillas del río Mosa, sorprende por sus terrazas ajardinadas y sus naranjos centenarios, mientras que los jardines del Domaine régional Solvay en La Hulpe ofrecen amplios espacios verdes ideales para caminatas primaverales. El Castillo de Modave, situado sobre un promontorio rocoso, completa esta ruta donde arquitectura y paisaje se funden.

Del 4 al 12 de abril, llega el momento del Festival de Amarilis en el Castillo de Beloeil, que celebra este año su 40º aniversario y transforma los interiores del castillo en un recorrido floral espectacular.

Caminar y pedalear entre patrimonio y paisajes

Descubrir Valonia en primavera significa también recorrer el territorio al aire libre, a través de numerosas rutas a pie y rutas a bici, que permiten descubrir los alrededores de algunos de los castillos más emblemáticos de la región. Estos itinerarios ponen en valor el patrimonio valón combinando naturaleza, historia y recorridos accesibles para todos los niveles.

A pie, destacan los senderos que rodean el Castillo de Reinhardstein, una fortaleza medieval restaurada situada en plena naturaleza de las Ardenas y rodeada de cascadas y paisajes espectaculares; el paseo hacia el Castillo de Vêves, elegante castillo de cuento con torres cónicas que domina el valle desde el pintoresco pueblo de Celles; y los recorridos panorámicos alrededor del Castillo de Bouillon, imponente fortaleza medieval con vistas abiertas sobre el valle del Semois.

En bicicleta, varias rutas permiten descubrir el patrimonio a un ritmo tranquilo siguiendo antiguas vías ferroviarias y caminos fluviales reconvertidos en vías verdes. Entre ellas, el itinerario por el valle de la Molignée que conduce hasta el Castillo de Montaigle, evocadoras ruinas medievales rodeadas de naturaleza; el recorrido alrededor del Castillo de Seneffe, refinado palacio del siglo XVIII rodeado de amplios jardines paisajísticos; y la ruta en torno al Castillo de Lavaux-Sainte-Anne, castillo renacentista rodeado de estanques y paisajes rurales característicos de la región.

De este modo, caminar o pedalear se convierte en una forma natural de descubrir Valonia, enlazando patrimonio y paisajes en una experiencia pausada y auténtica.

Saborear Valonia entre viñedos y castillos

La primavera es también el momento ideal para descubrir otra faceta del patrimonio valón: la unión entre castillos históricos, paisajes vitivinícolas y gastronomía local. A través de distintas experiencias disponibles durante los fines de semana, se puede disfrutar de una escapada romántica en pareja en los viñedos y castillos de Valonia, la región propone escapadas pensadas para disfrutar del territorio a un ritmo pausado, combinando visitas culturales, degustaciones y experiencias enoturísticas.

De abril a septiembre, estos recorridos permiten descubrir fortalezas históricas y fincas vinícolas que reflejan el carácter del territorio, en programas diseñados para disfrutar tanto del patrimonio arquitectónico como de los sabores locales. La propuesta invita a recorrer diferentes regiones de Valonia —desde el entorno de Namur hasta el Brabante Valón, Henao o la región de Lieja— alternando visitas a castillos, encuentros con viticultores y pausas gastronómicas en un entorno natural y relajado.

Más allá de la visita cultural, estas estancias ponen en valor el arte de vivir valón: paisajes verdes, bodegas familiares, vinos de producción local y alojamientos con encanto que convierten la escapada en una experiencia completa, donde patrimonio, naturaleza y gastronomía se entrelazan. Una forma diferente de descubrir Valonia en primavera, brindando entre viñedos y castillos cuando la región empieza a florecer.

Alojamientos con encanto para vivir la primavera de forma

alojamientos que forma parte del propio viaje. Dormir en un castillo es posible en establecimientos como el Château de Ronchinne, el Manoir de Lébioles, el Château de Namur, el Château de Mirwart o el Château de Vignée, donde historia y confort contemporáneo conviven en entornos naturales.

A estos se suman hoteles boutique con encanto, como l’Hôtel de la Poste en Bouillon, Les Sorbiers en Hastière o el Hôtel Victoria en Durbuy, así como casas de huéspedes de alta calidad como Villa Balat en Namur. Espacios pensados para desconectar y disfrutar del despertar de la naturaleza en un ambiente íntimo y acogedor.

Una primavera europea lejos de las multitudes

Frente a destinos saturados durante las vacaciones de primavera, Valonia propone una alternativa diferente: paisajes abiertos, pueblos tranquilos y experiencias auténticas que invitan a viajar sin prisas. Aquí, la primavera se vive caminando entre jardines históricos, recorriendo castillos rodeados de bosques o disfrutando de una gastronomía local ligada al territorio.

Entre patrimonio, naturaleza y calma, la región confirma por qué se está consolidando como uno de los destinos más sorprendentes de Europa para escapadas cortas y viajes de proximidad. Una invitación a descubrir la Bélgica más inesperada, justo cuando empieza a florecer.