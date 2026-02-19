El Proyecto Zarza celebra su décimo aniversario con Bohemios

jueves 19 de febrero de 2026 , 08:15h

Están programadas cinco funciones abiertas y once escolares

del 20 de febrero al 1 de marzo

Zarzuela hecha por y para jóvenes.

Energía nueva para un patrimonio centenario.

Tradición y presente dándose la mano sobre el mismo escenario.

La tradición no se hereda: se activa.

La zarzuela no envejece: se reinventa.

Y en el escenario del Teatro de la Zarzuela, la bohemia vuelve a alzar la voz.

Zarzuela hecha por y para jóvenes. Ese es el leitmotiv del Proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela, una iniciativa que busca acercar el género lírico a los más jóvenes y que este año celebra su décimo aniversario.

Para tan redonda cifra, el coliseo de la plazuela de Teresa Berganza ha decidido poner en pie una de las obras referentes de la lírica nacional: ‘Bohemios’ de Amadeo Vives, una obra que se estrenó precisamente en el Teatro de la Zarzuela en 1904, y 25 años después acumulaba ya más de 18.000 representaciones. El libreto original, firmado por Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, está basado en la obra ‘Scènes de la vie de bohéme’ (‘Escenas de la vida bohemia’) de Henry Murger y narra la historia de dos artistas parisinos, que en esta ocasión se traslada al Madrid de hoy.

Serán 16 las funciones entre el 20 de febrero y el 1 de marzo (11 escolares y 5 abiertas al público). Roberto, Víctor, Cossette y el resto de personajes de ‘Bohemios’ cobran vida gracias a un elenco de 16 jóvenes actores y cantantes de entre 18 y 30 años que han sido seleccionados en un exigente proceso de audiciones. Como en ediciones anteriores, Antonio Fauró, director del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela ha colaborado en la preparación de las voces. En el foso, una orquesta integrada por quince músicos de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) con edades comprendidas entre los 20 y los 26 años, seguirá las órdenes de la batuta de Julio César Picos.

Bohemios del siglo XXI

En la nueva producción del Teatro de la Zarzuela, la historia original ha sido versionada por Nando López, quien traslada a los protagonistas de la buhardilla de París de principios del pasado siglo, al bar de un barrio del Madrid de hoy.

No cambian los sueños, tampoco las aspiraciones. “En esta versión los protagonistas son un grupo de jóvenes que creen que el arte, en cualquiera de sus formas, debería transformarnos y hacer del mundo un lugar más habitable”, explica Nando López. “Justo ahora, cuando nos amenazan tantos discursos de odio y viejos fantasmas que creíamos vencidos, esa bohemia beligerante y reivindicativa se nos antoja muy necesaria”, añade.

En el argumento original, Roberto y Víctor son un músico y un poeta bohemios que sueñan con que sus obras sean representadas en las mejores óperas del mundo. Una de sus vecinas, Cossette, aspira a ser cantante. Una serie de casualidades hacen que ella encuentre una partitura de Roberto que interpreta en una de sus audiciones, lo que da comienzo no solo al éxito de este sino a una historia de amor entre ambos.

De la buhardilla de París a un bar de Madrid

López traslada la historia de París a Madrid, y más concretamente al rodaje de una serie que altera las vidas del barrio en el que viven Cossette y Roberto, dos actores que sueñan con su gran oportunidad. Pero las oscuras intenciones de Girad, el productor, los empujan a iniciar una rebelión junto a jóvenes tan bohemios e inconformistas como ellos que se reúnen en Sistersland, un local autogestionado del barrio.

A cargo de la dirección de escena está la artista polifacética Nicola Beller Carbone, que explica que lo que más le interesó al dirigir ‘Bohemios’ para el Proyecto Zarza: “fue la oportunidad de darle una vuelta a su dramaturgia original”. La soprano ha ideado una escenografía doble en la que ambos espacios (set de rodaje de la serie y Sisterland) se ceden el protagonismo. “Ambos espacios permanecen vivos a lo largo del espectáculo: mientras el foco de algunas escenas está en uno de ellos, el otro continúa su narración en penumbra”, matiza.

10 años de Proyecto Zarza, zarzuela hecha por y para jóvenes

Este año se cumplen diez desde que el Teatro de la Zarzuela decidiera acercar la lírica al público joven. Lo hizo con un proyecto didáctico pensado para subir al escenario a actores de entre 18 y 30 años y sentar en las butacas a un público de edad similar (incluso más jóvenes). Los actores son elegidos a través de un proceso de audiciones a los que concurren cientos de artistas. Y las partituras, desde la pasada temporada, son interpretadas por músicos de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).

Para conmemorar este décimo aniversario del proyecto, el Teatro ha programado diversas actividades. Así, el ambigú del coliseo ha acogido un encuentro en torno a “la vida bohemia” en el que compartieron mesa directores y artistas de las obras ‘Rent’ (programada en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa) y ‘Bohemios’, o la presentación del libro ‘Los nuevos bohemios’ de Nando López (editorial Santillana) que recoge el libreto que el autor ha escrito para la versión de ‘Bohemios’ del Proyecto Zarza con ilustraciones de Nicolás Castell.

Asimismo, se ha coordinado por segundo año consecutivo con el CETIF Madrid Central (centro Territorial de Innovación y Formación) un curso titulado “Proyecto Zarza: aplicaciones didácticas de la zarzuela”.

Para todos los espectáculos escolares se ha elaborado una presentación digital interactiva a la que se puede acceder libremente a través de la web del Teatro.

El Proyecto Zarza versiona algunas de las obras más representadas y representativas de la lírica nacional, respetando las partituras y los textos cantables, pero adaptando la historia a un contexto y un lenguaje que conecte con el público al que se dirige. Una de las claves de la exitosa y premiada iniciativa es que además de las funciones abiertas al público general, se incluyen funciones escolares (para alumnos de ESO y Bachillerato) en las que el público joven protagoniza un coloquio con el elenco y los responsables del proyecto al finalizar la producción.

‘La revoltosa’, ‘El dúo de la Africana’, ‘La verbena de la Paloma’, ‘Agua, azucarillos y aguardiente’, ‘Amores en zarza’, ‘El sobre verde’ (finalista de los Premios MAX de las Artes Escénicas), ‘Yo te querré’, ‘El año pasado por agua’ y ‘La Gran Vía’ son los títulos que se han presentado en las nueve ediciones anteriores. Desde que el proyecto se pusiera en marcha, en la temporada 2016/2017 son cerca de 70.000 los espectadores que han disfrutado de las producciones en el propio Teatro, más de 50.000 de ellos escolares. Como las nueve obras anteriores, esta también se grabará y estará disponible a través del canal de YouTube del Teatro. En 2021, su éxito fue reconocido con el Premio Ópera XXI a la Mejor Iniciativa de Fomento de la Lírica.

10 AÑOS DEL PROYECTO ZARZA EN NÚMEROS

10 PRODUCCIONES

10 TÍTULOS

11 COMPOSITORES

99 INTÉRPRETES EN EL ELENCO

34 INSTRUMENTISTAS

7 AUTORES DE LA VERSIÓN: GUILLEM CLUA, SUSANA GÓMEZ, PABLO MESSIEZ, NANDO LÓPEZ (3), ÁLVARO TATO, LOLA BLASCO, ENRIQUE VIANA (2)

9 DIRECCIONES DE ESCENA: JOSÉ LUIS ARELLANO (2), SUSANA GÓMEZ, PABLO MESSIEZ, AMELIA OCHANDIANO, RITA COSENTINO, NURIA CASTEJÓN, MARTA EGUILIOR, ENRIQUE VIANA, NICOLA BELLER CARBONE

9 DIRECCIONES MUSICALES: DAVID RODRÍGUEZ, MIGUEL HUERTAS, ÓLIVER DÍAZ (2), MIQUEL ORTEGA, CECILIA BERCOVICH, LUCÍA MARÍN, LARA DILOY, NÉSTOR BAYONA, JULIO CÉSAR PICOS

CERCA DE 200 000 VISUALIZACIONES EN YOUTUBE