La Nobel de Literatura Olga Tokarczuk, invitada de la undécima edición del Tenerife Noir

jueves 19 de febrero de 2026 , 10:15h

Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura en 2018, visitará España el próximo 12 de marzo en el marco de la undécima edición del festival Tenerife Noir.

La autora participará en una entrevista coloquio con formato íntimo y personalizado que se celebrará en el salón de actos de la Fundación CajaCanarias (Plaza del Patriotismo, 1, 2ª Planta, Santa Cruz de Tenerife) a partir de las 19.00 horas, donde el público podrá acercarse de manera más directa a su obra.

En la charla, la escritora analizará cómo el género criminal puede servir para explorar dilemas éticos y la relación del ser humano con la naturaleza. El diálogo incluirá cuestiones como la idea de culpa aplicada a lo natural, el “crimen sin culpable” y el choque entre legalidad y moral.

Una conversación que unirá el “noir” con una mirada crítica sobre el comportamiento humano y social. Tokarczuk está reconocida actualmente como una de las voces más influyentes de la literatura europea contemporánea. En su obra, el ecologismo y la defensa de los animales, el feminismo y la crítica de las estructuras patriarcales desplazan el foco del simple “quién lo hizo” hacia preguntas más incómodas, como “hasta dónde estamos dispuestos a justificar”. Una forma de entender el género “noir” que deja la individualidad a un lado, para pasar a cuestionamientos más comunitarios y profundos.

Tokarczuk y el crimen sin cadáver

En la obra de Tokarczuk, el crimen no siempre deja cadáveres, pero sí una profunda fractura moral, una tensión que se deja sentir desde la primeras páginas en su obra “Sobre los huesos de los muertos” (Siruela), eco-thriller rural donde el crimen no se explica sólo por los hechos, sino por el paisaje, la ética y una conciencia en conflicto: la naturaleza observa, responde y juzga. Una tensión que también se mantiene en “Tierra de empusas” (Anagrama), relato que desplaza el suspense hacia un territorio gótico y corporal, donde el entorno se convierte en una fuerza opresiva y reveladora. Como escenario, un sanatorio de tuberculosos en las montañas de la Baja Silesia donde se mezclan misoginia y violencia.

Este mapa oscuro se amplía con textos como “Casa de día, casa de noche” y el relato “Profesor Andrews w Warszawie”, donde Tokarczuk explora el impacto psicológico del totalitarismo polaco de los años ochenta a través de la mirada desorientada de un extranjero. Aquí el “noir” ya no necesita crimen visible: la sospecha, la pérdida de sentido y la opacidad del sistema producen un thriller de la conciencia.

Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal

La undécima edición de Tenerife Noir aborda el género negro como un fenómeno transversal y lo traslada a distintas disciplinas, más allá de la literatura, con actividades en torno al cómic, el cine o los videojuegos.

Este año está marcado por un doble aniversario que refuerza este enfoque, los 40 años de “Watchmen”, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibson y John Higgins y de “Shadow: Blood & Judgment”, la miniserie de Howard Chayking. Creaciones que hacen de este género la herramienta perfecta para cuestionar el poder, la moral y el discurso social.