Ideas para vivir Valonia con calma y autenticidad

viernes 26 de septiembre de 2025 , 08:27h

Escapadas que no son solo un descanso. Son una forma de volver a lo auténtico, a lo que importa. En Valonia, encontrarás el lugar para ayudarte a reconectar con la naturaleza y contigo mismo.

En plena naturaleza, lejos del ruido y las prisas, la región belga de Valonia se perfila como el destino ideal para quienes desean hacer una pausa, respirar profundamente y dejarse llevar por el ritmo pausado de la vida en un entorno natural, auténtico y preservado. Para todos ellos, VISITWallonia propone escapadas slow, diseñadas para descansar, inspirarse y recuperar el equilibrio interior. Porque a veces, lo único que necesitamos es tiempo para nosotros mismos y el privilegio de disfrutar, sin prisas, de momentos realmente relajantes.

En Valonia encontrarás el espacio que buscas para nutrir tu cuerpo y tu mente, gracias a una variedad de actividades para las que no solemos encontrar el momento ideal en nuestra rutina, como leer, escribir o dibujar bajo el amparo de los sonidos del bosque. La experiencia de bienestar también se vive en sus centros wellness, ya sea en hoteles o en las célebres Termas de Spa, cuyo nombre dio la vuelta al mundo y ofrecen una experiencia única de relajación entre jacuzzis, baños nórdicos y rituales de cuidado corporal.

Para quienes estén en búsqueda de experiencias con más aventura, y prefieren adentrarse en la naturaleza, la región despliega una completa red de rutas de senderismo. Podrán encontrar desde paseos suaves hasta excursiones más exigentes, con itinerarios que combinan paisajes únicos, con historia y patrimonio. Puedes recorrer la Fondry des Chiens en Nismes, el lago de Nisramont, la hilera de peñascos de Le Hérou o las sendas del valle del Amblève. También hay rutas temáticas que invitan a descubrir castillos, abadías trapenses o sitios UNESCO, como el recorrido en torno al castillo de Modave o la caminata entre el bosque y la abadía de Villers-la-Ville.

El otoño, por su parte, trae consigo un espectáculo natural inolvidable: el bramido del ciervo. Este se podrá escuchar en bosques como los de Saint-Hubert, Bouillon-Rochehaut o el Domaine des Grottes de Han, ofreciendo de forma directa un contacto con la fuerza salvaje de la naturaleza. Para redondear la experiencia slow, nada mejor que disfrutar de los sabores locales en mercados con productores artesanales. Allí se podrán probar desde cervezas trapenses y quesos hasta chocolates, gofres y el inconfundible jamón de las Ardenas.

En este marco, los alojamientos son el centro de la escapada cobrando un protagonismo especial, convirtiéndose en refugios de desconexión y un destino en sí mismos. En el corazón del parque natural Hautes Fagnes, el Daft Hôtel en Malmedy ofrece una atmósfera creativa entre cubos de madera contemporáneos y tipis de glamping escondidos en el bosque. Un lugar donde la energía positiva y los espacios comunes invitan a soltar tensiones y disfrutar del ahora.

Cerca de Nassogne, las cabañas de diseño de ICI Aux Écuries repartidas en un paisaje abierto y natural, cuentan con grandes superficies acristaladas que permiten contemplar el entorno y a los animales, mientras te relajas con productos locales elaborados en la misma propiedad como sidra ecológica, miel artesanal o cestas de comida con deliciosos productos locales.

En el sur de la provincia de Lieja y en el corazón de Las Ardenas, el Dominio de Bra combina elegancia rústica y confort moderno. Ya sea en habitaciones cuidadosamente diseñadas o en tiendas de glamping de lujo, aquí el huésped se despierta con vistas al bosque y puede elegir entre actividades deportivas al aire libre o simplemente entregarse al dolce far niente. También cerca de Lieja, en Dalhem, ubicado entre huertos y bosques, el chalé Ô NaNo ofrece una experiencia de “tiny house” totalmente autónoma. Con opciones gastronómicas basadas en productos de proximidad y vistas abiertas al campo, este Glamping se convierte en un retiro íntimo ideal para recargar energía.

Y para quienes buscan una desconexión total, las cabañas Nutchel, en el Parque Natural del Bosque de Anlier, son una invitación a volver a lo esencial. Sin televisión ni internet, con iluminación de lámparas de aceite y cocina en estufas de leña, este alojamiento propone un regreso literal a la calma, donde solo importan el fuego, el bosque y el silencio.

En Valonia, cada escapada es una invitación a frenar, respirar y redescubrir el placer de lo sencillo. Ya sea en una cabaña en medio de un bosque, en un glamping con vistas infinitas o caminando sin prisas por un sendero arbolado, con la posibilidad de sorprenderte con el bramido lejano de un ciervo en otoño o de saborear algún producto local tras la caminata.