Contemporánea Condeduque estrena Cantar de gesta, de Mucha Muchacha

martes 24 de febrero de 2026 , 08:00h

Contemporánea Condeduque presenta del 26 al 28 de febrero el estreno absoluto de Cantar de gesta, el nuevo montaje de la compañía residente en el centro Mucha Muchacha, integrada por Ana Botía, Belén Martí Lluch, Marina de Remedios y Marta Mármol.

Preguntándose dónde está la épica en la actualidad, en un mundo en el que los héroes ya no son como antes, la pieza conecta con los antiguos cantares de gesta, cuyos personajes “se internaron en bosques, navegaron mares tempestuosos o se enfrentaron a criaturas aterradoras. Hoy todavía reconocemos sus búsquedas y sus hazañas. ¿Cuáles serán las nuestras? ¿Se canta hoy a los sueños imposibles, a nuestros enamoramientos, a nuestros fallos humanos?”, señala la compañía. En escena, las protagonistas no se enfrentan ya a esos peligros, pero atraviesan otros retos como el amor, la maternidad, la resistencia y la fe en la vida.

Cantar de gesta es una conversación con esta época que vivimos y con todas las que caben en un cuerpo. Un viaje a través de las montañas para poder cantar la gesta de nuestros tiempos.

Mucha Muchacha

Fundada en Madrid en 2016, Mucha Muchacha es una compañía formada en danza española y flamenco que trabaja desde lo contemporáneo en relación con el contexto actual de las artes vivas, dialogando e incorporando otras formas de lenguaje que potencien el contacto y la cercanía con el espectador, y siempre con un fuerte compromiso con la innovación escénica.

“Deseamos adentrarnos en la historia, no para hacerla nuestra ni para reproducir lo que ya existe”, afirman las creadoras, “sino para utilizarla como queroseno, como combustible de una reflexión crítica y humana de nuestra realidad, pudiendo así poder construir un corpus que nos alimente y nos nutra, que nos conecte con lo primario y con lo instintivo, pero también con la sutileza y con la razón”.

Después de sus recientes espectáculos Muchacha Muchacha (2021) y Para cuatro jinetes (2023), la compañía vuelve a rodearse de un equipo artístico de relevancia nacional e internacional con Rubén Alonso (Antropoloops), Benito Giménez, Eva Mir o Héctor Arnau colaborando en esta aventura del Cantar de gesta. /