Un palacete del siglo XVI situado a un minuto de la mejor zona de pinchos de Logroño

martes 24 de febrero de 2026 , 09:00h

El hotel Sercotel Calle Mayor: ubicación estratégica y confort histórico a solo 60 segundos del paraíso del tapeo

Hay ciudades que se visitan y ciudades que se viven. Según las últimas tendencias de viaje, Logroño se ha coronado como la mejor ciudad del norte de España para una escapada de tapeo, y no es casualidad. Esta temporada, cuando la luz del norte empieza a cambiar y la ciudad recupera su ritmo más auténtico, surge el plan perfecto: una desconexión total donde el coche no hace falta y el tiempo se detiene.

El epicentro: 60 segundos separan el descanso del paraíso del pincho

Una ubicación estratégica es la mayor de las libertades. El Sercotel Calle Mayor no es solo un hotel; es el kilómetro cero de la experiencia riojana. Situado en un palacete del siglo XVI cuidadosamente rehabilitado, este refugio logra algo casi imposible: ofrecer el silencio absoluto de un edificio histórico y, tras caminar apenas 60 segundos, sumergir al viajero en la vibrante energía de la Calle Laurel.

Es el epicentro del sabor: un ecosistema con más de 80 establecimientos donde el pincho es una forma de arte, situados a una distancia tan corta que permite vivir el pulso de la ciudad de la forma más cómoda, orgánica y natural.

Historia del siglo XVI, confort de 2026

El Sercotel Calle Mayor, ubicado en un edificio histórico cuidadosamente rehabilitado, es una joya en pleno corazón del casco antiguo, a dos pasos de la Calle Laurel y frente a la Concatedral.

En el interior, las habitaciones del hotel combinan la historia con el diseño contemporáneo, y su desayuno buffet es tan variado como la oferta gastronómica de la ciudad. Y para quienes buscan mantener el equilibrio, su gimnasio totalmente equipado permite no renunciar a la rutina deportiva ni en vacaciones.

En definitiva, una escapada diseñada para brindar, pasear y saborear el norte con el auténtico carácter de Rioja.

El momento ideal para redescubrir el norte

Febrero y marzo invitan a esas escapadas breves pero intensas donde el objetivo es desconectar. Ya sea para un viaje en pareja o una incursión gastronómica con amigos, alojarse en el corazón del casco antiguo de Logroño permite vivir la ciudad desde dentro. En el Sercotel Calle Mayor, la recepción siempre está abierta, lista para dar esa recomendación local que no aparece en las guías y asegurar que cada minuto de la escapada valga la pena.