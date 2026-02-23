Tokio, el paraíso para los amantes de la gastronomía

Tokio, la ciudad cosmopolita que abraza tradición y modernidad, ofrece una amplia y variada propuesta de experiencias gastronómicas única en el mundo, preparada para conquistar a todos los tipos de viajeros.

Sin duda alguna, comer y beber en la capital japonesa es ya una forma de arte reconocida a nivel internacional. Además de contar con establecimientos galardonados mundialmente y locales tradicionales de lo más auténticos, también dispone de espectáculos culinarios repletos de creatividad, talleres y showcookings de platos típicos y coctelería avanzada, elaborada en lo más alto de algunos rascacielos, entre otros.

Cabe destacar que disfrutar de los mejores sabores de la ciudad no supone un gran desembolso, lejos de la creencia popular, resultando incluso mucho más asequible que otros destinos gastronómicos del mundo. Asimismo, cada vez resulta más accesible al comensal extranjero, ya que muchos bares y restaurantes ofrecen cartas y menús multilingües.

Cocina japonesa

En todo viaje a la capital de Japón no puede faltar la visita a restaurantes donde degustar algunos de los platos más emblemáticos del país, como el sushi, el ramen o la tempura. Aunque todos ellos están presentes en prácticamente todas partes de la ciudad, hay zonas concretas que se han especializado en determinados bocados.

Por ejemplo, quienes quieran disfrutar de pescados y mariscos frescos tienen que dirigirse a los barrios de Tsukiji y Ginza. Los amantes del ramen tienen una cita indispensable en la calle Otakibashi-dori, situada en el distrito financiero de Shinjuku, y en la icónica Ramen Street, en el corazón de la Estación de Tokio. Las mejores tempuras y fideos soba pueden encontrarse en locales tradicionales de Kanda, Nihonbashi, Ginza y Asakusa.

Alta gastronomía

La ciudad tokiota dispone de 160 restaurantes que han sido reconocidos a nivel internacional por la Guía Michelin, constituyendo todo un referente de la gastronomía más gourmet. Además de comer o cenar en establecimientos que han sido galardonados, también hay muchos otros lugares de cocina de autor que están por descubrir, algunos de ellos situados en grandes rascacielos de Otemachi y Marunouchi.

Exclusivamente en Tokio

Tokio también tiene su propio recetario culinario, difícil de encontrar en otras partes del país. Uno de los más destacados es el monjayaki, conocido habitualmente como “monja”, que consiste en una especie de rebozado japonés cocinado sobre una plancha caliente con diversos ingredientes. En el barrio de Tsukishima hay numerosos restaurantes especializados.

También merecen una mención el chanko-nabe, un contundente plato de olla caliente con pescados, mariscos o carnes y verduras, asociado a los luchadores de sumo por ser muy nutritivo; y el fukagawa-meshi, compuesto por arroz, guiso de almejas y puerro con base de miso y shoyu.

Asimismo, ofrece experiencias gastronómicas temáticas que no pueden disfrutarse en otros destinos, basadas en el mundo kawaii, universo Pokémon, sumo, videojuegos, teatros, cosplay…

“Go Tokyo Gourmet”

Para potenciar aún más todo este atractivo culinario, el Gobierno Metropolitano de Tokio ha lanzado la plataforma “Go Tokyo Gourmet”, disponible en inglés y japonés, que incluye interesantes artículos sobre la cocina tokiota y japonesa, su historia, vídeos, consejos para disfrutar de las experiencias al máximo y un calendario de eventos relacionados.