El software MDM como necesidad estratégica en el sector hotelero

martes 24 de febrero de 2026 , 08:30h

El sector hotelero está atravesando una profunda transformación, impulsada por la innovación tecnológica y los cambios en el comportamiento y las expectativas de los viajeros. La tecnología móvil está jugando un papel fundamental en esta transformación. Hoy en día, los dispositivos móviles permiten a los hoteles trabajar de manera más ágil, optimizar sus procesos y mejorar la experiencia de los huéspedes. Sin embargo, aunque smartphones, tablets y ordenadores portátiles brindan grandes ventajas, lograr que todo el personal los use de forma eficiente y coherente en la organización sigue siendo un desafío.

La gestión ineficaz por parte del personal de los smartphones, tablets y ordenadores portátiles en los hoteles puede resultar en importantes amenazas y desafíos relacionados con la seguridad y el cumplimiento normativo, ya que estos dispositivos tienen acceso a datos empresariales críticos. En este contexto, contar con una plataforma MDM se convierte en una necesidad estratégica para cualquier hotel.

¿Qué es el software MDM?

El software MDM (gestión de dispositivos móviles) es una herramienta de seguridad diseñada para supervisar, proteger y gestionar los dispositivos móviles (smartphones, tablets, ordenadores portátiles, etc.) que usan los trabajadores de una organización desde una única consola. Su objetivo principal es proteger la información confidencial de la empresa sin violar la privacidad del usuario y facilitar que los trabajadores puedan utilizar sus dispositivos móviles personales (BYOD) en el ámbito laboral con el fin de mejorar la eficiencia y productividad.

3 razones por las que los hoteles necesitan un software MDM

1. Protección de datos y cumplimiento normativo

En el sector hotelero, la seguridad es fundamental debido a que los establecimientos gestionan una gran cantidad de datos confidenciales de sus clientes. Los hoteles pueden implementar políticas de seguridad para regular el uso de sus dispositivos móviles con la ayuda de un software MDM. Esto comprende el cifrado de información, los protocolos de autenticación y las restricciones para acceder a datos o aplicaciones. Además de proteger los datos y reducir el riesgo de incidentes costosos relacionados con la exposición y las filtraciones, esta herramienta ayuda a cumplir con normativas como la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

2. Gestión remota de dispositivos y control de aplicaciones

El software MDM permite monitorear y administrar de manera remota cada dispositivo móvil conectado a la red del hotel. Por ejemplo, un hotel que está instalando tablets en sus habitaciones para mejorar el servicio y la interacción con los huéspedes puede utilizar esta herramienta para configurarlas y realizar mantenimiento continuo, o, si es necesario, borrarlas de forma remota y sacarlas de la red, o ejecutar diagnósticos para solucionar problemas. También tiene la capacidad de administrar todas las aplicaciones que se encuentran en los dispositivos móviles, por lo que puede asegurarse de que su personal tenga el nivel adecuado de acceso a las herramientas que necesita, sin tener preocupaciones de seguridad.

3. Ahorro de costes

Implementar un software MDM puede parecer una inversión inicial considerable, pero a largo plazo genera importantes ahorros. Al agilizar la gestión de dispositivos, incluidos entornos Apple mediante macOS MDM, esta herramienta reduce los costes de TI. Además, al implementar prácticas de seguridad más estrictas, los hoteles evitan costes asociados a sanciones legales, pérdida de reputación y filtración de datos.

En un sector hotelero donde la protección de los datos, la eficiencia de las operaciones y la calidad del servicio son aspectos fundamentales, el software MDM deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estratégica.