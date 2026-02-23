Los mejores lugares donde vivir el inicio del Año del Caballo

lunes 23 de febrero de 2026 , 10:00h

Mientras el resto del mundo sigue con el calendario al que estamos más habituados, en las distintas regiones de Asia están dando la bienvenida al Nuevo Año del Caballo. marcado por el ciclo de la luna, en lugar del sol.

Es el caso en Hong Kong, donde, como en muchos lugares de Asia, la llegada del Año Nuevo Lunar marca el inicio de una de las celebraciones más importantes del año. Conocida por su rico simbolismo, coloridas festividades y fuertes tradiciones, el Año Nuevo Lunar transforma la ciudad en una vibrante muestra de cultura y patrimonio.

Cathay Pacific, aerolínea premium con sede en Hong Kong opera la única ruta aérea directa entre nuestro país y esta ciudad estratégicamente ubicada en el corazón de Asia Pacífico. Como expertos en conectar a los viajeros de todo el mundo con sus destinos favoritos en esta parte del mundo, la aerolínea desvela los mejores lugares donde se celebra esta tradicional y colorida festividad:

Hong Kong

El festival de Año Nuevo es el momento de mayor celebración en la ciudad de Hong Kong. La ciudad de los rascacielos se viste de fiesta, ofreciendo a sus visitantes la oportunidad de conectar con las tradiciones locales más milenarias.

La gastronomía, las reuniones familiares y los buenos deseos se entrelazan con jornadas donde la ciudad cobra vida, adornada con sus reconocidos desfiles y danzas del dragón león, incluido el famoso Desfile Nocturno de Año Nuevo Chino de Cathay International, uno de los eventos más destacados del calendario festivo. Mención aparte merece un espectáculo único en el mundo como la exhibición de fuegos artificiales que tiene lugar en la Bahía de la Victoria de Hong Kong.

Más allá de Hong Kong: el Año Nuevo Lunar en Asia

Gracias a su amplia red en Asia-Pacífico, Cathay Pacific permite explorar las celebraciones del Año Nuevo Lunar en otros rincones de Asia, cada uno con su encanto particular.

En Pekín, China, los templos celebran el Año Nuevo de forma especial. La Feria del Templo de Ditan Park es una de las más importantes, con comida tradicional, artesanía, una variedad de espectáculos y cientos de puestos que venden antigüedades y curiosidades. En Guangzhou, China, destaca el espectáculo de luces y drones en la Torre de Cantón, la feria de faroles en el Parque Yuexiu y por sus ferias de flores que se celebran durante el Año Nuevo, donde las calles se decoran con coloridas flores, espectáculos populares y exhibiciones de arte.

En Singapur, el barrio de Chinatown se engalana con su tradicional street light-up y acogn el famoso festival River Hongbao, culminando con el impresionante desfile Chingay.

En Seúl, se conoce como Seollal, el Año Nuevo coreano. La celebración se caracteriza por sus comidas especiales, como el tteokguk (sopa de pastel de arroz) y juegos tradicionales como el yutnori.

Otros destinos como Vietnam, Malasia o Tailandia también se suman a la fiesta con sus propias costumbres y espectáculos, ofreciendo una rica paleta de experiencias para celebrar el Año del Caballo.