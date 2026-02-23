Semana del Arte en el Hotel Santo Mauro: Los Gigantes del Tiempo

lunes 23 de febrero de 2026 , 10:30h

Un año más, el Hotel Santo Mauro se suma a la Semana del Arte en Madrid con una nueva propuesta cultural que convierte el hotel en un punto de encuentro entre arte, ciudad y experiencia.

En esta ocasión, el emblemático palacete acoge la exposición «Los Gigantes del Tiempo», de la artista Cristina Iturrioz, una muestra de esculturas monumentales y piezas en aluminio pulido que dialogan con el espacio, la luz y el movimiento.

En esta muestra, la artista navarra presenta la última evolución de su estilo, enfocada en la abstracción escultórica y los soportes experimentales.

Así, los espacios más icónicos del hotel acogerán tótems contemporáneos como “La Mariposa”, “El Buho”, “La Abeja” o “La Dama”.

Estas figuras, que alcanzan dimensiones de hasta 2,50 metros, esconden una coreografía de reflejos que cambia a cada instante, planteando interrogantes sobre el futuro que queremos construir.

LA EXPOSICIÓN PODRÁ VISITARSE HASTA EL 9 DE MARZO La muestra y ocupa los salones, jardines y fachadas del hotel, integrando el arte en todos sus espacios más emblemáticos.

SOBRE CRISTINA ITURRIOZ:

El arte está en el ADN de Cristina Iturrioz Nicolás. En su familia ha habido coleccionistas y artistas; ella misma dibujaba y pintaba desde niña, si bien su formación derivó hacia Empresariales y Derecho Fiscal en la Universidad de Deusto. Pero la creatividad plástica no la dejó un solo instante; en paralelo a sus estudios, seguía dibujando y pintando, y llegó a diseñar moda. Lo necesitaba; lo suyo era crear formas, manipularlas y dotarlas de ritmo y color. Su recorrido por el circuito artístico de museos y exposiciones la estimulaba a seguir creando más allá del diseño; su continuada amistad con artistas la ayudaba —según confesión propia— a disfrutar siempre en el campo en el que quería estar: el arte. Cristina Iturrioz reconoce que junto a los artistas, los buenos artistas, ha aprendido a observar, a contemplar la obra de arte despacio, a educar la mirada, algo muy importante y decisivo a la hora de enfrentarse a cualquier género artístico.

Cristina Iturrioz, nacida en Pamplona, sintió desde muy pronto la devoción por los materiales, las texturas y los pigmentos. Artista polifacética y polivalente, se fue integrando paulatinamente, más allá del dibujo y el diseño, en la pintura, los relieves, los murales, la escultura, la fotografía, la publicidad… Asistió a cursos de arte y fotografía, pero se considera fundamentalmente autodidacta. Su base son muchas horas de trabajo e indagación en el estudio, de manipulación e investigación con los materiales para lograr texturas. Ha practicado el consejo de Cézanne: “Mirar intensamente la obra, dar dos pasos atrás y volver mirar”. Cristina Iturrioz sabe que el

artificio acaba creando verosimilitud.