Sol Arona Tenerife reabre con una transformación integral de instalaciones y experiencia

En el año en que Meliá Hotels International celebra su 70 aniversario, la compañía inaugura una nueva etapa para una de sus marcas más emblemáticas: SOL by Meliá. Y lo hace desde uno de los destinos más icónicos del turismo español. La reapertura de Sol Arona Tenerife no es solo la renovación de un hotel; es la declaración de principios de una nueva generación de establecimientos pensados para reinterpretar el verano contemporáneo.

Ubicado en el sur de Tenerife, en uno de los enclaves vacacionales más consolidados del archipiélago canario, Sol Arona Tenerife se convierte en el primer hotel totalmente adaptado al nuevo concepto global de la marca. Un proyecto de transformación integral que redefine espacios, servicios y experiencia de cliente bajo el claim “Everything under the Sol”, una filosofía que entiende el verano no como una estación, sino como una actitud vital.

Un hotel diseñado para todos los perfiles de viajeros

El nuevo Sol Arona Tenerife ha sido concebido como un espacio abierto, flexible y vibrante, donde conviven diferentes perfiles de viajeros: familias multigeneracionales, parejas, grupos de amigos, seniors activos y amantes del deporte. La clave está en la convivencia de ambientes que permiten a cada huésped vivir el destino a su ritmo.

El corazón social del hotel es el All Tribes Playground, un espacio multifuncional que articula la experiencia colectiva. Aquí conviven la chill zone para momentos de descanso, el Sol Stage con actuaciones en vivo, y la All Games Zone, equipada con máquinas arcade y propuestas de entretenimiento intergeneracional. A ello se suma un servicio de bicicletas para quienes deseen explorar la isla desde una perspectiva más activa y sostenible.

Espacios exteriores para disfrutar del clima canario todo el año

El diseño exterior refuerza el carácter vacacional del establecimiento. La zona de piscinas incluye un área exclusiva para adultos, piscina infantil con toboganes bajo el concepto Slide Town, parque seco y el espacio Kidsdom, donde los más pequeños disfrutan de actividades organizadas.

La distribución de los espacios favorece la fluidez y la conexión entre áreas comunes, reforzando una experiencia más social y relajada, alineada con el nuevo posicionamiento de marca.

Gastronomía con sabor a verano

La oferta gastronómica se articula en tres conceptos diferenciados que acompañan los distintos momentos del día:

Verbena , con un buffet equilibrado y dinámico.

, con un buffet equilibrado y dinámico. Papagayo, pool bar ideal para comidas informales y refrescos junto a la piscina.

ideal para comidas informales y refrescos junto a la piscina. Play Bar , con una cuidada selección de cócteles, vinos y cervezas.

Cada espacio ha sido diseñado para evocar la esencia del verano: informalidad elegante, sabor mediterráneo y libertad de elección.

Habitaciones renovadas y concepto “Smart Sol Holidays”

Las habitaciones han sido completamente rediseñadas bajo criterios de sostenibilidad, funcionalidad y estética minimalista. Más amplias, con opciones interconectables y materiales contemporáneos, responden a las necesidades de familias y grupos.

El concepto “Smart Sol Holidays” introduce soluciones prácticas que simplifican la estancia:

Beverage Station, con bebidas en autoservicio.

Cleaning Lab, un espacio pensado para que los huéspedes puedan hacer la colada con comodidad, como en casa.

La tecnología y la eliminación de procesos innecesarios permiten que cada viajero gestione su tiempo con autonomía, en coherencia con una hospitalidad más flexible y actual.

Una inversión estratégica y visión de futuro

La transformación de Sol Arona Tenerife ha sido posible gracias a la alianza estratégica con Petra, plataforma de inversión especializada en activos hoteleros. Tras la adquisición del establecimiento en septiembre de 2023, se ha llevado a cabo un plan integral de reposicionamiento valorado en más de 25 millones de euros, que ha permitido adaptar el hotel al nuevo estándar global de la marca.

Este proyecto marca el inicio de una hoja de ruta que continuará en otros hoteles emblemáticos del portfolio, como SOL Sancti Petri, SOL Falcó, SOL Príncipe, SOL Puerto Marina y SOL Málaga Guadalmar.

El nuevo espíritu del veraneo

SOL by Meliá fue la marca que democratizó las vacaciones de verano en España y acompañó a generaciones de viajeros en sus recuerdos más felices. Hoy, con 52 hoteles y más de 15.000 habitaciones en ocho países, inicia una etapa que conecta ese legado emocional con las expectativas del viajero actual.

Sol Arona Tenerife simboliza esa transición: respeto por la historia, apuesta por la innovación y una clara vocación de futuro. Un hotel que celebra la luz, la energía y la autenticidad del verano durante los 365 días del año.

