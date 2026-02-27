El artista taiwanés Liu Cheng-Hsiang participa en la feria ARCO Madrid 2026

viernes 27 de febrero de 2026 , 08:45h

El artista taiwanés Liu Cheng-Hsiang participará en la feria internacional de ARCO Madrid 2026.

Tras su paso por Genalguacil, el artista presentará tres de las piezas resultantes del trabajo que realizó en el Genalguacil Pueblo Museo durante su residencia artística en los meses de septiembre y octubre del pasado año.

Durante su residencia, Liu Cheng-Hsiang convivió en el entorno de Genalguacil, epicentro del Valle del Genal. Y, posteriormente, la concepción y el desarrollo de la exposición ‘Los Huesos de la Tierra, El Aliento de la Luz’, una instalación a gran escala que combina piedras de olivino local, madera carbonizada y proyecciones algorítmicas para evocar la memoria del paisaje y el fuego, actualmente abierta en el Museo de Genalguacil y cuyas tres piezas centrales viajarán hasta Madrid.

Sobre las obras

A ARCO Madrid 2026 viajarán tres piezas que conversan entre sí como un ciclo que fomenta la atracción entre ellas:

La primera ‘Paisaje Emergente’ (‘Emerging Landscape’), es una obra generada digitalmente a partir del recuerdo de una cantera, que convierte el tiempo profundo en un paisaje perceptible.

En contraste, ‘Luz Quieta’ (‘Still Light’) utiliza madera carbonizada recuperada del lugar como interfaz. La madera no funciona aquí como símbolo: es una prueba de que un tiempo ocurrido sigue operando en la superficie a través de las grietas ásperas y marcas de combustión que son huellas de un acontecimiento extremo.

El vínculo entre ambas obras se activa en ‘Luz y Piedra’ (‘Light and Stone’). La obra proyecta imágenes asociadas a la “memoria de la piedra” sobre la madera carbonizada, haciendo que el tiempo profundo de la geología y las fisuras del fuego coincidan en un mismo campo. Más que contar un suceso, la obra propone una gramática de la mirada que derriba idiomas y provoca la conexión.

El desarrollo de esta obra se ha realizado durante el período que ocupó su residencia de investigación de dos meses (septiembre y octubre de 2025), y ha tenido lugar gracias al Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España en colaboración con el Ayuntamiento de Genalguacil, que ha permitido que el trabajo desarrollado durante la residencia se presente en una exposición individual en el Museo y posteriormente se proyecte hacia un marco profesional internacional como la feria ARCO Madrid, donde podrá ser interpretada por comisarios, instituciones, coleccionistas, medios y público interesado.

Sobre el artista

Liu Cheng-Hsiang [Shawn Liu] es un artista taiwanés cuya práctica conecta el arte generativo, la percepción espacial y la poética algorítmica. Graduado con honores de la Escuela de Arquitectura Bartlett del University College de Londres (UCL), fundó Shawn Liu Studio en 2016 como una plataforma que abarca las artes visuales, el diseño y la estrategia cultural. Ha realizado proyectos para importantes instituciones y marcas internacionales, como Louis Vuitton, Mecanoo, J.J. Pan & Partners, Kris Yao | Artech, el Museo Nacional de Historia de Taiwán y el Museo de Bellas Artes de Kaohsiung. Su consultoría conecta arte, arquitectura y diseño, ofreciendo una visión estratégica del desarrollo estético, la comunicación cultural y la colaboración interdisciplinaria.

Sobre Genalguacil Pueblo Museo

Genalguacil Pueblo Museo tiene como razón de ser frenar su despoblación fusionando cuatro elementos: tradición, arte, cultura y naturaleza. Tras 50 años perdiendo población, es a partir de 2019 cuando comienza a experimentar un crecimiento del 4% anual, gracias al proyecto Genalguacil Pueblo Museo, a las personas que apoyan esta idea y a los vecinos del pueblo. Un pilar fundamental del proyecto es el uso del arte contemporáneo como motor de crecimiento generando oportunidades para el desarrollo y transformación. Esto le ha dado a Genalguacil Pueblo Museo una proyección nacional e internacional.

Presentación en ARCO

En el marco de las presentaciones y conversaciones de ARCOmadrid, el artista Liu Cheng-Hsiang compartirá con el público el proceso de su residencia en Genalguacil, experiencia que ha dado origen a las obras que presenta en la feria. La actividad tendrá lugar el sábado 7 de marzo de 12:00 a 14:00 horas en la Sala Fundación ARCO, espacio que acogerá esta sesión abierta al público y a profesionales del sector.

Tras la presentación, los asistentes estarán invitados a acercarse al espacio expositivo, donde podrán conversar directamente con el artista y con el equipo organizador, favoreciendo un intercambio más cercano y detallado sobre su trabajo y proyectos en curso.

Información ARCO 2026

Lugar: IFEMA MADRID, Recinto Ferial, Av. Partenón 5, 28042 Madrid

Fecha: 4 al 8 de marzo de 2026

Pabellón y stand: Hall 9, Stand 9A30

Web: https://www.ifema.es/

**Exposición paralela en Genalguacil Pueblo Museo, España. ‘The Bones of the Earth, The Breath of Light’. Fechas: 25.10.2025 – 18.10.2026