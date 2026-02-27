Los destinos asiáticos ganan protagonismo entre los viajeros españoles

viernes 27 de febrero de 2026 , 09:30h

Asia vuelve a ocupar un lugar prioritario en las listas de deseos viajeros de los turistas españoles. Tras años marcados por viajes de corta y media distancia, el mercado recupera el interés por destinos más lejanos, pero ahora con una mentalidad distinta: ya no se trata únicamente de visitar los principales iconos turísticos, sino de comprender la cultura, conectar con el entorno y vivir experiencias con gran impacto personal.

Passporter, la plataforma de viajes que ofrece inspiración y ayuda a planificar, organizar y compartir viajes de forma sencilla y visual, ha detectado un crecimiento sostenido en la demanda hacia Asia, especialmente entre viajeros de 30 a 50 años que buscan viajes de mayor duración y un componente transformador claro.

Más tiempo en destino y planificación estratégica

Según la travel tech española, una de las principales tendencias es la ampliación de la duración del viaje. Si antes el estándar se situaba en ocho o nueve días, ahora predominan los itinerarios de entre 12 y 18 días. La motivación es evidente: Asia no se recorre, se vive, y para ello es necesario contar con más tiempo en destino.

El viajero español quiere combinar grandes capitales con entornos naturales, tradiciones milenarias con gastronomía local y, cada vez más, integrar momentos de descanso consciente. La planificación también se ha sofisticado: se reserva con mayor antelación, se optimizan rutas y se priorizan estancias mínimas de dos o tres noches por destino para evitar un ritmo excesivamente acelerado.

Japón, destino estrella

Japón se consolida como el gran protagonista de esta nueva ola viajera. La combinación de tradición y vanguardia, espiritualidad e innovación tecnológica convierte al país en una experiencia cultural singular. Más allá de Tokio y Kioto, crece el interés por regiones menos exploradas como Takayama, Kanazawa o la isla de Kyushu. El otoño japonés y la floración del cerezo siguen siendo grandes reclamos estacionales, pero cada vez más viajeros buscan profundizar en la filosofía local, alojarse en ryokans tradicionales o participar en ceremonias del té.

Sudeste Asiático para amantes de la naturaleza

Destinos como Tailandia, Vietnam o Indonesia mantienen su atractivo en el mercado español, mientras emergen con gran fuerza Malasia y las islas menos masificadas de Filipinas. Esto pone de manifiesto que el nuevo viajero prioriza autenticidad, con interés en visitar mercados locales y talleres artesanales; hacer rutas en bicicleta entre arrozales o vivir experiencias gastronómicas con chefs locales. El concepto de lujo se redefine como tiempo, silencio y contacto real con la cultura.

Además, el bienestar se integra como parte esencial del itinerario: retiros de yoga en Bali, spas tradicionales tailandeses o estancias en entornos naturales alejados de la masificación son cada vez más demandados.

Grupos personalizados y mayor inversión experiencial

Crece también el formato de viaje en grupo reducido –entre cuatro y 10 personas– con itinerarios completamente personalizados. Este modelo combina autonomía con acompañamiento experto y permite optimizar logística en destinos culturalmente complejos.

En términos presupuestarios, aunque Asia sigue ofreciendo buena relación calidad-precio, el vuelo puede representar entre el 35% y el 50% del gasto total en temporada alta. El viajero español está dispuesto a invertir más si la experiencia aporta valor diferencial: guías privados, excursiones exclusivas o alojamientos con identidad propia.

Para finalizar, la gastronomía se consolida como uno de los principales motores de decisión, integrando street food, alta cocina y actividades culinarias dentro del diseño del itinerario.