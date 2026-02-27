Wizz Air impulsa su expansión en España con nuevas rutas internacionales

viernes 27 de febrero de 2026 , 10:15h

Wizz Air anuncia una expansión significativa de su red española para 2026, reforzando su compromiso a largo plazo con el mercado con un crecimiento sustancial en capacidad, nuevas rutas internacionales y una conectividad mejorada en toda Europa.

En 2026, Wizz Air está profundizando su compromiso con España, anunciando un aumento del 34% en la capacidad para el país. La aerolínea planea operar alrededor de 45.000 vuelos, consolidando su posición como una de las compañías de más rápido crecimiento en el mercado de la aviación español.

Con el inicio de esta expansión, Wizz Air lanza cinco nuevas rutas internacionales desde España, ofreciendo tarifas ultra bajas y horarios convenientes:

La ruta Santander - Tirana comenzará el 29 de marzo de 2026, operando dos veces por semana los jueves y domingos, con tarifas a partir de 29,99 €.

La ruta Santander - Sofía se lanzará el 31 de marzo de 2026, operando dos veces por semana los martes y sábados, con tarifas a partir de 39,99 €.

La ruta Bilbao - Milán Malpensa comenzará el 11 de mayo de 2026, operando cuatro veces por semana los lunes, miércoles, viernes y domingos, con tarifas a partir de 24,99 €. La ruta conectará Bilbao directamente con el Aeropuerto de Milán Malpensa, una de las puertas de enlace internacionales clave del norte de Italia.

La ruta Palma de Mallorca - Nápoles se lanzará el 12 de mayo de 2026, operando tres veces por semana los martes, jueves y sábados, con tarifas a partir de 19,99 €, conectando las Islas Baleares con uno de los destinos culturales más vibrantes del sur de Italia.

La ruta Menorca – Budapest comenzará el 9 de junio de 2026, operando tres veces por semana los martes, jueves y sábados, con tarifas a partir de 35,99 €, introduciendo un nuevo enlace directo entre Menorca y Budapest.

Esta expansión mejora significativamente la conectividad desde los aeropuertos regionales españoles, particularmente Santander, Bilbao, Palma de Mallorca y Menorca, mientras fortalece los vínculos con capitales europeas clave y destinos de ocio como Tirana, Sofía, Milán y Nápoles.

Al combinar un fuerte crecimiento de pasajeros, una capacidad de asientos ampliada y tarifas competitivas, Wizz Air continúa estimulando tanto el turismo receptor como el emisor, apoyando el desarrollo económico regional y ofreciendo a los viajeros españoles opciones de viaje más accesibles en toda Europa.

Vera Jardan, Manager de Comunicaciones Corporativas de Wizz Air, dijo: “Nuestra expansión de 2026 en España refleja la continua confianza de Wizz Air en el mercado español. Al aumentar nuestra capacidad en un 34%, estamos creando más oportunidades para los viajeros mientras fortalecemos la conectividad regional. El lanzamiento de estas nuevas rutas demuestra aún más nuestro compromiso de ofrecer viajes asequibles y expandir los enlaces directos de España con destinos europeos clave. ¡Let’s WIZZ!”