El Pirineo francés presenta su nuevo forfait marciano para esquiar en marzo

El nuevo forfait marciano incluye ofertas para esquiar durante el mes de marzo en ocho de las estaciones más representativas.

Las principales estaciones del Pirineo francés revolucionan el esquí de primavera y demuestran que esquiar en marzo es una experiencia única, divertida y muy ventajosa. Ocho dominios esquiables se convertirán este mes en el escenario de una nueva aventura: el esquí marciano. Con el nuevo forfait temático, las estaciones ofrecerán mucho más que sol y nieve; la iniciativa, que juega con el nombre del mes de marzo (Mars, en francés), ofrece ventajas tan atractivas que parecen no ser de este planeta.

Font-Romeu Pyrénées 2000 y Les Angles (Pirineo Oriental); Saint-Lary, Piau Engaly, Peyragudes y Grand Tourmalet (Altos Pirineos); Ax 3 Domaines (Ariège); y Luchon-Superbagnères (Alta Garona) son las estaciones de esquí donde disfrutar de las nuevas experiencias en la nieve que ofrece el esquí marciano.

¿Qué es el esquí marciano?

Este concepto nace para celebrar el esquí de marzo. Ser un marciano en el Pirineo francés significa disfrutar del esquí en un momento del año diferente, con mejor sol e increíbles condiciones de nieve. Además, al comprar el forfait de temporada o para determinados días, el esquiador recibe su forfait marciano, que incluye beneficios gratuitos en servicios terrestres: desde acceso a termas y spas, hasta cenas o actividades de aventura.

8 dominios donde aterrizar y esquiar este marzo

El esquí marciano alcanzará los principales dominios esquiables del Pirineo francés, donde los visitantes podrán activar su forfait marciano. En el Pirineo Oriental, Font-Romeu Pyrénées 2000 y Les Angles, todo un clásico para el sol de marzo, serán las abanderadas ofreciendo ventajas directas en restauración y ocio alpino. Por su parte, en el corazón del esquí termal de los Altos Pirineos, las estaciones de Saint-Lary, Piau Engaly, Peyragudes y Grand Tourmalet (Pic du Midi / Barèges-La Mongie) harán brillar el forfait marciano con el regalo de entradas para sus centros de bienestar y relax como Sensoria o Edénéo. Por último, estaciones con un encanto auténtico como Ax 3 Domaines en el Ariège y Luchon-Superbagnères en la Alta Garona, se sumarán a la nueva experiencia con packs de primavera, ideales para familias marcianas que incluyen actividades como raquetas o visitas guiadas.

Ofertas que vienen de otra galaxia

Aventura, relax y gastronomía son las principales ventajas del esquí marciano. Las estaciones adheridas han diseñado paquetes específicos para que el final de temporada sea una auténtica fiesta: mientras las estaciones de Saint-Lary o Piau Engaly regalan la entrada a spas, en Font-Romeu Pyrénées 2000 o Les Angles el forfait marciano se traduce en ventajas gastronómicas locales. Además, destinos como Ax-3-Domaines y Peyragudes proponen actividades complementarias (raquetas, trineos o visitas guiadas) sin coste adicional.

Las 5 ventajas del esquí marciano

El esquí marciano tiene muchas ventajas. Éstas son algunas: