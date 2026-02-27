AlUla, entre el legado ancestral y el arte actual

viernes 27 de febrero de 2026 , 09:00h

AlUla es un nombre que evoca paisajes inmensos y horizontes infinitos. Sin embargo, en el corazón de este destino late una ciudad que transforma la memoria en experiencia y la tradición en un presente vivo. Entre callejuelas de adobe, distritos creativos y plazas animadas, AlUla despliega su alma urbana: un lugar donde el patrimonio no solo se conserva, sino que se siente en cada rincón.

AlUla Old Town: siglos de historia entre muros de adobe

El casco antiguo de AlUla se alza como testigo del paso del tiempo. Sus estrechas calles serpentean entre cientos de casas de barro construidas unas junto a otras, creando un conjunto con apariencia de fortaleza que protege el espíritu del lugar.

Fundada en el siglo XII a lo largo de antiguas rutas comerciales por las que transitaban caravanas cargadas de incienso y especias, la ciudad se convirtió más tarde en una parada clave en la ruta de peregrinación entre Damasco y La Meca. Su fortaleza del siglo X, que se eleva 45 metros, dominaba el perfil urbano como torre de vigilancia y bastión defensivo.

Hoy, recorrer AlUla Old Town es como adentrarse en una historia viva: observar a los artesanos locales trabajando en los mercados tradicionales, detenerse a contemplar los detalles de la arquitectura en adobe y descubrir un nuevo relato en cada esquina. La entrada es gratuita, lo que permite explorarla con calma y empaparse de su atmósfera auténtica.

A lo largo de sus calles, restaurantes y cafés como Tawfaria, Palm Park, Entrecôte Café de Paris, Jazzin, Archi y AlUla Dates completan la visita con sabores que conectan pasado y presente.

AlJadidah Arts District: creatividad a cielo abierto

En el vibrante centro de la ciudad, AlJadidah Arts District ofrece un punto de encuentro dinámico entre patrimonio y vida contemporánea. El suave sonido del oud acompaña el paseo de los visitantes, mientras el aroma del café recién tostado impregna el ambiente y los murales llenos de color narran historias inspiradas en la identidad de AlUla.

Sus recorridos están marcados por innovadoras instalaciones artísticas y exposiciones que reflejan la autenticidad del destino. Aquí se extiende la alfombra pintada a mano más grande del mundo a lo largo de las zonas peatonales, y las fachadas se transforman en lienzos que reinterpretan la naturaleza y el legado cultural de AlUla.

El distrito también propone experiencias singulares, desde una pista de patinaje sobre ruedas donde música y movimiento se fusionan en un ambiente animado para todas las edades, hasta el primer cine al aire libre de AlUla, que proyecta cortometrajes saudíes, animaciones infantiles y títulos internacionales bajo el cielo nocturno.

Opciones gastronómicas como Four Twine, La Romana Dal 1947, Somewhere, Cueyard Coffee Roasters y Starbucks completan un entorno en el que arte y hospitalidad se integran de forma natural.

Old Town Market Street: tradición convertida en recuerdo

En el corazón del casco antiguo, Old Town Market Street invita a pasear por corredores históricos jalonados de pequeñas tiendas situadas junto a viviendas tradicionales de adobe. A lo largo de caminos de piedra que siglos atrás recorrieron mercaderes y viajeros, los visitantes descubren artesanía auténtica, piezas artísticas y recuerdos que reflejan la identidad de AlUla.

Desde prendas y accesorios hasta cerámica, joyería, obras locales y cafés que sirven zumos naturales, el mercado ofrece una experiencia que combina compras y descubrimiento cultural.

En este entorno destaca la Saudi Artisanal Company, con una cuidada selección inspirada en la artesanía saudí y el carácter singular de AlUla: cerámicas en tonos tierra, textiles tejidos a mano y piezas decorativas que evocan las formaciones y paisajes naturales de la región. Cada detalle dialoga con su entorno, convirtiendo cada objeto en una expresión significativa del lugar.

Al Manshiyah Plaza: el pulso cotidiano de la ciudad

Al Manshiyah Plaza refleja la dimensión social de AlUla. Restaurantes y cafés, zonas de juego infantiles y espacios comunes para adultos crean un ambiente acogedor y animado. La plaza alberga también la estación de tren de AlUla, cuidadosamente preservada, y un animado mercado de agricultores que celebra los productos locales y la profunda conexión con la tierra.

AlUla es una ciudad que se descubre mejor a pie: entre muros que atesoran siglos de historia, distritos donde el arte no tiene límites y plazas donde la vida cotidiana fluye con naturalidad.

Una invitación a descubrir la esencia urbana de Arabia Saudí a través de la autenticidad, la cultura y la emoción de un destino donde cada paseo se convierte en un recuerdo imborrable.