Abono especial de 10 días para aparcar en Torre Sevilla durante Semana Santa

martes 17 de marzo de 2026 , 09:00h

TORRE SEVILLA pone en marcha un año más su plan especial de abonos limitados de aparcamiento para Semana Santa, una iniciativa diseñada para que sevillanos y visitantes disfruten de estos días sin preocuparse por el coche. La principal novedad de esta edición es la ampliación del abono completo, que pasa de siete a diez días de duración, abarcando desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.

El aparcamiento del complejo, situado en un enclave estratégico a solo diez minutos a pie del centro de Sevilla y junto al barrio de Triana, se convierte en un punto de partida ideal para vivir los desfiles procesionales. Su excelente conexión con más de treinta líneas de autobuses urbanos y metropolitanos permite desplazarse cómodamente por la ciudad, evitando los cortes de tráfico y la saturación habitual de estas fechas.

Los abonos de aparcamiento, ya disponibles y con unidades limitadas, ofrecen dos modalidades. El abono completo permite utilizar el aparcamiento durante toda la Semana Santa, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, por un precio de 120 euros. Por su parte, el abono de cuatro días ofrece la posibilidad de elegir cuatro jornadas consecutivas dentro de la Semana Santa por 80 euros. Ambos pueden contratarse directamente en el aparcamiento de TORRE SEVILLA o a través del teléfono 955 671 741, donde se facilita información detallada.

El aparcamiento de TORRE SEVILLA cuenta con tres plantas equipadas con tecnología de última generación para facilitar la movilidad. Además, incorpora una de las mayores electrolineras de Andalucía, con veinte cargadores universales y seis de carga ultrarrápida de Endesa X, así como un centro de recarga rápida inteligente integrado en la red de Supercargadores Tesla.

Además de facilitar la movilidad durante la Semana Santa, TORRE SEVILLA refuerza su oferta para el visitante con una amplia propuesta turística que incluye su terraza‑mirador ATALAYA TORRE SEVILLA, desde la que contemplar la ciudad y el recorrido de las cofradías desde una perspectiva única. El complejo dispone también de parada de taxi, el servicio de Taxi Ship en Parque Magallanes y Enterprise Rent‑A‑Car, que permiten al visitante desplazarse con comodidad y elegir la opción de transporte que mejor se adapte a su estancia. Asimismo, alberga un hotel de cinco estrellas, una variada oferta gastronómica y un centro comercial al aire libre que completan la experiencia con compras, ocio y restauración en un entorno moderno y accesible.

Fiel a su compromiso con la cultura y las tradiciones sevillanas, TORRE SEVILLA vuelve a ofrecer una solución práctica y cómoda para acceder al Casco Antiguo durante una de las semanas más especiales del año. Aparcar en TORRE SEVILLA permite disfrutar de la Semana Santa con tranquilidad, libertad de movimiento y la seguridad de contar con un espacio moderno, accesible y bien conectado, al tiempo que se accede a una oferta turística completa en uno de los enclaves más singulares de la ciudad.