Roman Khimei y Yarema Malashchuk. Pedagogías de guerra

EN EL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA.

HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2026

En un momento en que la guerra se ha vuelto omnipresente y se filtra cada vez más a través de pantallas, algoritmos y tecnologías remotas que separan la acción de sus consecuencias, el Museo y TBA21 presentan Pedagogías de guerra, de los artistas ucranianos Roman Khimei y Yarema Malashchuk. Comisariada por Chus Martínez, la exposición examina cómo la violencia reconfigura la percepción, el comportamiento y la vida colectiva incluso antes de que pueda ser plenamente nombrada o comprendida.

Anclada en el compromiso a largo plazo de TBA21 con la paz como condición pública y política, la exposición no entiende la guerra como un hecho aislado que retratar, sino como un sistema operativo que estructura la realidad, disciplina los cuerpos, recalibra la atención y atraviesa de forma casi imperceptible las tramas de la vida cotidiana.

Trabajando con material audiovisual, los dos artistas —recientes ganadores del Curatorial Prize en OFFSCREEN Paris— muestran cómo los ritmos cotidianos y las estructuras democráticas se fracturan bajo la violencia y las presiones materiales. Pedagogías de guerra nos recuerda que las ecologías del conflicto (políticas, emocionales, territoriales) configuran la identidad con la misma fuerza que las geografías.

La exposición reúne cuatro obras audiovisuales significativas: el encargo Open World (2025), You Shouldn’t Have to See This (2024), una obra anterior de los artistas; The Wanderer [El viajero] (2022), que forma parte de la Colección TBA21, y un encargo específico para el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, We Didn’t Start This War [Nosotros no empezamos esta guerra] (2026).

Roman Khimei y Yarema Malashchuk trabajan como cineastas y artistas visuales desde 2016, explorando las intersecciones entre el documental y la ficción para abordar la historia reciente y el presente de Ucrania. Su obra examina las estructuras persistentes del poder post imperial y su impacto en una nueva generación de ciudadanos ucranianos, atrapados entre un trauma histórico y un futuro incierto. A través de videoinstalaciones multicanal y narrativas cinematográficas, capturan la naturaleza fracturada de la realidad, donde la memoria colectiva y la experiencia personal se entrelazan.

Khimei y Malashchuk han recibido el premio principal del PinchukArtCentre Prize (2020) y el VISIO Young Talent Acquisition Prize (2021). Su cortometraje más reciente, Additional Scenes, obtuvo los principales galardones en el Tallinn Black Nights IFF 2024 y el Ukrainian Film Critics Award. El dúo ha participado en el Future Generation Art Prize 2021, la 14ª Trienal del Báltico (Baltic Triennial 14), la Bienal de Gotemburgo y la Bienal de Kyiv, así como en exposiciones colectivas en Haus der Kunst, Castello di Rivoli y Albertinum. También han presentado exposiciones individuales en Kunstverein Hannover y Galeria Arsenał, Białystok. Más recientemente, el dúo artístico ucraniano ha recibido el Curatorial Prize del evento artístico OFFSCREEN Paris por su videoinstalación You Shouldn't Have to See This.

Sus vídeo-obras forman parte de las colecciones de Fondazione In Between Art Film, Kunstmuseum Liechtenstein, Kontakt, TBA21, Frac Bretagne, Museum of Contemporary Art Kiasma y Museum of Contemporary Art Antwerp, entre otras. Su instalación más reciente se presentó en Dare to Dream, un evento colateral de la 60ª Biennale di Venezia 2024.