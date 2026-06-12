El Cervantes inaugura en Abiyán su segunda presencia permanente en África subsahariana

viernes 12 de junio de 2026 , 09:00h

El Instituto Cervantes ha inaugurado el Aula Cervantes de Abiyán (Costa de Marfil) —que estará ubicada en la Universidad Félix Houphouët-Boigny de la capital marfileña—, convirtiéndose en la segunda presencia permanente de la institución en África subsahariana, después de Dakar.

Con esta apertura, que ha sido rubricada por un acuerdo firmado entre el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente de la universidad africana, Ballo Zié, la institución da un paso decisivo para reforzar su presencia en África subsahariana y acompañar el creciente interés por el aprendizaje del español en la región.

Además, en el acto han participado también la directora del Cervantes en Dakar, Concha Barceló, y el embajador de España en el país africano, Guillermo Marín Gorbea.

«Quiero dar las gracias a todo el equipo del Cervantes en las distintas sedes de Dakar y Abiyán y a todos los que han hecho posible esto. La palabra gracias tiene que ver con la convivencia, compromiso y fraternidad y a nosotros nos gusta trabajar en esto, como en los términos de libertad e igualdad», ha afirmado.

El Aula Cervantes de Abiyán se convierte en la segunda presencia permanente de la institución en África subsahariana, después de Dakar. Su apertura responde al notable desarrollo de los estudios de español en Costa de Marfil, uno de los países africanos con mayor número de estudiantes de esta lengua.

Cursos para docentes y alumnos

Las funciones del Aula Cervantes de Abiyán serán las de la enseñanza del español, impartiendo cursos de lengua general y especializada en modalidad presencial, híbrida o en línea.

También ofrecerá posibilidad de certificación oficial, facilitando el acceso a los exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), una ventaja importante para la inserción profesional y la movilidad internacional de los estudiantes. En esta misma línea, ofrecerá programas de actualización metodológica y didáctica para los miles de profesores de español del país.

Además, el acuerdo contempla la celebración de actividades académicas y culturales destinadas a la difusión de la lengua española y de la cultura de los países de habla hispana.

En julio de 2023, el Cervantes y la Universidad Félix Houphouët-Boigny de la capital marfileña suscribieron un convenio de colaboración, modificado al año siguiente para determinar los nuevos espacios que la universidad ponía a disposición del Instituto, así como las tareas de acondicionamiento necesarias en los mismos.

El proyecto de obras y el equipamiento con mobiliario comenzaron en 2024, las obras se llevaron a cabo a lo largo de todo el año 2025, y el acondicionamiento de la sala polivalente finalizó en 2026.

El español en el África subsahariana

Previamente a la inauguración se ha celebrado un acto académico en el auditorio de la universidad en el que, además del director del Instituto, Luis García Montero, han intervenido el ministro de la Enseñanza Superior y de la Investigación Científica de Costa de Marfil, Adama Diawara; el embajador de España en el país africano, Guillermo Marín Gorbea; y el vicepresidente de la institución universitaria, Dion Yodé Simplice.

En este encuentro, el director del Instituto Cervantes ha pronunciado una conferencia sobre el español como idioma global y el presente y futuro del español en África subsahariana, destacando que la lengua española ha adquirido una «relevancia cada vez mayor» en la región.

«Tradicionalmente caracterizada por una gran diversidad lingüística y por la presencia de lenguas coloniales, el África subsahariana experimenta ahora una progresiva apertura hacia nuevas lenguas internacionales. El español ha comenzado a ocupar un lugar significativo en este panorama, impulsado por el dinamismo de los intercambios con el mundo hispanohablante y por la percepción creciente de su utilidad en ámbitos como la educación, el comercio, la diplomacia y la movilidad académica», ha celebrado.

En este sentido, ha destacado el papel del Cervantes en esta expansión del español, recordando que la apertura del centro de Dakar en 2021 constituyó «un hito fundamental». «La acción del Instituto Cervantes de Dakar vino a sumarse a la actividad del Aula Cervantes de Abiyán, cuyas nuevas dependencias en la universidad acabamos de inaugurar, y esta presencia pone de manifiesto la voluntad de España de intensificar sus relaciones con África», ha apuntado.

Por su parte, el ministro de la Enseñanza Superior y de la Investigación Científica de Costa de Marfil, Adama Diawara, ha afirmado que la inauguración del Aula Cervantes va a «ayudar a los profesores a mejorar sus métodos de enseñanza, y a los estudiantes a encontrar mejores trabajos».

Gran presencia de estudiantes en Costa de Marfil

Según los datos del Instituto Cervantes, Costa de Marfil es el país con el mayor número de estudiantes de español de toda África y más de 900.000 alumnos estudian español en la enseñanza secundaria (colegios e institutos).

Asimismo, más de 3.000 estudiantes se especializan o siguen opciones de español en la enseñanza universitaria, supervisados por un cuerpo de docentes e investigadores (con más de 5.000 profesores de español ejerciendo en todo el territorio nacional para responder a esta creciente demanda).