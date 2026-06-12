viernes 12 de junio de 2026 , 09:45h

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER DE VERANO PARA NIÑOS DEL MUSEO PICASSO MÁLAGA

Los talleres de verano del Museo Picasso Málaga ya están aquí, este año bajo el título Cuando llega el calor…

Se celebrarán en tres turnos: del 29 de junio al 3 de julio, del 6 al 10 de julio, y del 13 al 17 de julio, en horario de 10 a 14 h (con opción de entrada a las 9 h) en el Aula de educación del propio Museo.

Pasarlo bien a través del arte es el objetivo de esta propuesta didáctica, perfecta para los tiempos de ocio de los escolares en el primer tramo del verano. Mediante propuestas divertidas e innovadoras, se propone a niños y niñas acercarse a diferentes disciplinas artísticas desde una mirada abierta y flexible, donde la curiosidad y la creatividad sean las grandes protagonistas.

La versátil producción artística de Pablo Picasso mostrada en las salas del recorrido permanente Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra servirá de inspiración para los talleres, donde este año se va a trabajar a fondo el concepto de «objeto encontrado» u «objet trouvé», una idea que tanto el artista —como otros creadores de su época, audaces como él—, experimentaron con total libertad. Se produjo, así, una auténtica revolución artística cuyo legado perdura hasta nuestros días.

Durante las cinco mañanas que dura cada turno del taller, los participantes tendrán la oportunidad de probar con una gran variedad de materiales —como el cartón, el barro, la pintura, el papel, la madera, etcétera—, aplicándolos a diferentes técnicas artísticas y utilizándolos como herramientas de expresión y reflexión. El objetivo es que los pequeños artistas sean capaces de crear su propia colección de obras (modernas, coloridas y divertidas), al mismo tiempo que exploran el arte a través del juego, la observación y la imaginación.

Los talleres de verano cuentan con la colaboración de la Fundación ACS.