Torre Sevilla refuerza su papel turístico con la llegada de los aficionados de la Copa del Rey

miércoles 15 de abril de 2026 , 09:15h

Con motivo de la final de la Copa del Rey que se disputará el 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, TORRE SEVILLA se presenta como uno de los principales atractivos turísticos para las aficiones que llegarán a la ciudad. El complejo, convertido en un icono de la Sevilla contemporánea, ofrece una combinación de ocio, cultura, gastronomía y experiencias panorámicas que lo sitúan como una visita imprescindible para quienes deseen descubrir la ciudad más allá del ámbito deportivo.

Ubicado junto al río Guadalquivir y a escasos minutos del estadio, TORRE SEVILLA se ha consolidado como un espacio urbano de referencia que integra arquitectura moderna, zonas verdes y una oferta turística en expansión, convirtiéndose en un punto estratégico para los visitantes que buscan una experiencia completa durante su estancia.

Un mirador turístico de primer nivel

La Terraza-Mirador Atalaya, situada en la parte superior del rascacielos, se ha convertido en uno de los enclaves más destacados para quienes desean contemplar Sevilla desde una perspectiva única. Desde este punto, los visitantes pueden disfrutar de una panorámica completa del casco histórico, la Isla de la Cartuja y el trazado del Guadalquivir. Para los aficionados que llegan a la ciudad con tiempo limitado, el mirador ofrece una forma rápida y memorable de conectar con la esencia de Sevilla.

Un espacio de ocio para vivir la previa del encuentro

El Centro Comercial TORRE SEVILLA reúne una amplia oferta de tiendas, restauración y servicios que permiten a los visitantes disfrutar de una experiencia de ocio completa. Sus terrazas con vistas al río, las zonas de descanso y los espacios amplios lo convierten en un lugar idóneo para que las aficiones se reúnan antes del partido en un entorno cómodo y seguro.

Cultura y naturaleza en un entorno privilegiado

El complejo se encuentra rodeado de algunos de los espacios culturales y naturales más atractivos de la ciudad. Entre ellos destacan CaixaForum Sevilla, con exposiciones de primer nivel, y el Parque Magallanes, un espacio verde junto al Guadalquivir ideal para pasear o relajarse. Además, su conexión directa con el Puente de Triana facilita el acceso a uno de los barrios más emblemáticos y visitados de Sevilla.

Gastronomía para descubrir la Sevilla actual

La oferta gastronómica de TORRE SEVILLA combina propuestas de cocina andaluza contemporánea con restauración internacional, cafeterías y espacios pensados para grupos. Esta variedad permite a los visitantes disfrutar de la gastronomía local en un entorno moderno y accesible.

Cómo llegar desde TORRE SEVILLA al Estadio de La Cartuja

TORRE SEVILLA se encuentra a menos de dos kilómetros del Estadio de La Cartuja, lo que permite a los aficionados desplazarse de forma cómoda y rápida. Existen tres rutas principales:

A pie (20–25 minutos). El recorrido es directo y discurre por la Isla de la Cartuja. Desde TORRE SEVILLA, los visitantes pueden acceder al Camino de los Descubrimientos y continuar recto hasta el entorno del estadio. Es una ruta llana, bien señalizada y muy utilizada en días de eventos.

En transporte público. Las líneas urbanas que conectan TORRE SEVILLA y su entorno con la Isla de la Cartuja son:

Línea C1 (circular): conecta la zona de Triana y Cartuja, con parada en las inmediaciones del estadio.

Línea C2 (circular): misma cobertura en sentido inverso.

Línea 5: une Triana con zonas próximas a Cartuja, útil para llegar al entorno del Camino de los Descubrimientos.

Línea 6: conecta Triana con puntos cercanos a la entrada sur de la Cartuja.

Línea 43: une el centro con Cartuja, con paradas muy próximas al estadio.

Estas líneas suelen reforzar su frecuencia en jornadas de gran afluencia, facilitando el acceso al recinto deportivo.

En taxi o vehículo de transporte con conductor.

El complejo dispone de zonas habilitadas para la recogida de pasajeros. El trayecto hasta el estadio suele durar entre cinco y diez minutos, dependiendo del tráfico, y es especialmente recomendable para grupos o familias.

Un enclave estratégico para los aficionados

Gracias a su proximidad al Estadio de La Cartuja y a la facilidad de acceso, TORRE SEVILLA se convierte en un punto de partida natural para los aficionados que se desplazan al encuentro. Su ubicación permite evitar aglomeraciones en otras zonas de la ciudad y disfrutar de un entorno moderno y cómodo antes del partido.

Bienvenida a las aficiones

TORRE SEVILLA invita a las aficiones finalistas a descubrir un espacio que combina turismo, cultura y ocio, y que se ha consolidado como uno de los nuevos referentes de la ciudad. Una oportunidad para vivir Sevilla desde una perspectiva diferente en una jornada que será histórica para el fútbol español.