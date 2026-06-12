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Roberto Verino lanza su colección de baño masculina 2026
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Roberto Verino lanza su colección de baño masculina 2026

La firma de moda Roberto Verino presenta su nueva colección de bañadores de hombre, una propuesta que refuerza su apuesta por la elegancia funcional y el diseño atemporal aplicado al vestuario masculino estival.

La colección se articula en torno a tejidos ligeros de secado rápido y una paleta cromática sobria, dominada por tonos marinos, neutros y estampados discretos con motivos geométricos y tropicales.

Los diseños combinan practicidad y estilo, pensados para adaptarse tanto a la playa como a la piscina o a espacios de ocio. Cortes actuales, detalles cuidados y una confección de calidad reflejan la esencia de la firma: prendas concebidas para trascender las tendencias pasajeras.

Fundada en 1982, Roberto Verino es una marca española sinónimo de calidad y referente del diseño “Made in Spain”. La firma comercializa colecciones de mujer, hombre y accesorios, con una filosofía centrada en la excelencia del patronaje, la calidad de los tejidos y una elegancia atemporal, sofisticada y funcional.

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