Los españoles reinventan la luna de miel con viajes más personalizados

La luna de miel ya no empieza necesariamente después de la boda ni se limita a un único destino. Para los españoles, el viaje nupcial se está transformando en una experiencia más flexible, personalizada y adaptada a los tiempos de cada pareja: puede comenzar antes del gran día, prolongarse en varias escapadas o combinar diferentes destinos en un mismo viaje. Así lo revela el estudio Vows & Venues, una investigación encargada por Hyatt a más de 2.000 personas en España, que analiza cómo evolucionan las preferencias en torno a la celebración y los viajes nupciales.

Los datos dibujan una nueva forma de vivir la luna de miel: más personal, más experiencial y menos sujeta a los códigos tradicionales. Las parejas quieren desconectar antes del gran día, celebrar justo después de la boda o repartir la experiencia en varios destinos. Y, sobre todo, quieren que cada momento responda a su propia manera de viajar, descansar y celebrar.

Casi 12.000 euros para el viaje más especial

La luna de miel sigue ocupando un lugar central dentro del imaginario nupcial de los españoles. Según el estudio, el presupuesto ideal que destinarían a este viaje asciende a 11.591 euros, una cifra que refleja la importancia de una experiencia percibida como única, memorable y difícilmente repetible.

A la hora de elegir el tipo de viaje, el resort todo incluido se sitúa como la opción favorita, con un 20,7% de las preferencias. Le sigue muy de cerca el viaje de playa, elegido por el 19,9% de los encuestados, y el crucero, con un 12,3%.

También ganan protagonismo otras fórmulas vinculadas al descanso, la exclusividad y la exploración: el resort solo para adultos, con un 8,6%; el viaje cultural o de touring, con un 7,8%; y la escapada urbana, con un 7,7%. El viaje de aventura, con un 6,5%, y el retiro de bienestar, con un 4,7%, completan un abanico que demuestra que ya no existe una única forma de vivir la luna de miel, sino tantas como parejas.

El hotel perfecto: romanticismo, playa y todo incluido

Más allá del destino, el alojamiento se convierte en una parte esencial de la experiencia. Para los españoles, el hotel ideal para una luna de miel debe combinar atmósfera, comodidad y capacidad para hacer que el viaje se sienta verdaderamente especial.

El entorno romántico es el factor más valorado a la hora de elegir hotel, señalado por el 47,5% de los encuestados. Le siguen las opciones todo incluido, con un 40,9%, y la proximidad a la playa, con un 34%. La relación calidad-precio, con un 33,7%, y un entorno tranquilo, con un 29,6%, completan los cinco principales criterios de elección.

Los detalles también importan. El 28,5% de los españoles valora poder contar con piscina privada o jacuzzi, mientras que el 26,2% busca habitaciones con una decoración y un ambiente especialmente románticos. La luna de miel se consolida, así como una experiencia donde el destino importa, pero también la atmósfera, la intimidad y la sensación de estar viviendo algo diseñado exclusivamente para dos.

El nuevo vocabulario de la luna de miel

El estudio Vows & Venues también pone nombre a algunas de las tendencias que están redefiniendo el viaje nupcial. Conceptos como early moon, mini moon, multi-location moon o buddymoon reflejan una realidad cada vez más frecuente: las parejas ya no quieren adaptar su luna de miel a una única fórmula, sino construirla en función de sus tiempos, prioridades y estilo de vida.

El multi-location moon, una luna de miel que transcurre en varios destinos en lugar de concentrarse en un único lugar, convence al 51,9% de los encuestados. Esta tendencia responde al deseo de combinar diferentes experiencias en un mismo viaje: playa y ciudad, descanso y cultura, desconexión y aventura.

Muy cerca se sitúa el early moon, una escapada preboda pensada para que la pareja pueda desconectar antes del gran día. El 51,2% de los españoles se muestra favorable a esta fórmula, que permite tomar distancia del estrés de la planificación, descansar y llegar a la boda con una mayor sensación de calma y conexión.

El mini moon también gana espacio entre los españoles. Esta escapada corta inmediatamente posterior a la boda, generalmente más cercana y accesible, seduce al 42% de los encuestados. Se trata de una opción especialmente atractiva para quienes no quieren renunciar a una primera celebración tras el enlace, pero prefieren reservar el gran viaje para más adelante.

Por último, el buddymoon, que consiste en compartir parte o la totalidad del viaje nupcial con amigos íntimos, despierta el interés del 35,7% de los españoles. Aunque sigue siendo una opción más minoritaria, confirma la apertura de las nuevas generaciones a formatos menos convencionales, más sociales y más alineados con una forma de viajar basada en la experiencia compartida.

“El estudio Vows & Venues confirma que las parejas de hoy no quieren esperar para vivir sus mejores momentos. La luna de miel ya no es necesariamente un único viaje después de la boda, sino una secuencia de experiencias que puede empezar incluso antes del gran día y desplegarse en distintos destinos. En Hyatt contamos con el portfolio y el talento necesarios para acompañar a las parejas en cada uno de esos momentos, desde un early moon en un resort de bienestar hasta una multi-location moon que combine destinos como España, Italia o Maldivas”, afirma Manuel Melenchón, Director General de Hyatt para el Sur de Europa y Norte de África.

España, destino favorito también para la luna de miel real

El deseo y la realidad coinciden cuando se trata del destino elegido para la luna de miel. Entre los españoles que ya están casados, España se sitúa como el destino más habitual para el viaje nupcial: el 41,2% celebró su luna de miel en nuestro país.

A gran distancia aparecen otros destinos internacionales tradicionalmente asociados al viaje de novios, como Italia, elegida por el 9,8%; Maldivas, por el 8,6%; Estados Unidos, por el 5,2%; y México, por el 5,1%.

Este liderazgo de España habla del atractivo del país como destino nupcial, pero también de una evolución en las expectativas de las parejas. La diversidad de paisajes, la calidad de la oferta hotelera, la gastronomía, el clima y la posibilidad de combinar descanso, cultura y bienestar convierten al mercado nacional en una opción cada vez más competitiva frente a destinos internacionales de largo radio.

España ya no es solo el lugar donde muchas parejas imaginan celebrar su boda. También es el escenario elegido para vivir algunos de los días más especiales después del enlace.

Valor, clima y deseo: las claves que deciden el destino

A la hora de escoger destino para la luna de miel, los españoles combinan pragmatismo y emoción. La relación calidad-precio es el factor más influyente, señalado por el 55% de los encuestados. Le siguen el clima en la época del año, con un 48,1%, y el deseo de visitar un destino que lleva tiempo en la lista de viajes pendientes, con un 47,3%.

Otros factores, como evitar las aglomeraciones, con un 21,6%, o que el destino tenga fama de romántico, con un 18,6%, quedan en un segundo plano. Los datos muestran así que la luna de miel ideal no se decide únicamente por la postal romántica, sino por una combinación de valor, oportunidad y deseo personal.

En este contexto, los hoteles y resorts desempeñan un papel clave como facilitadores de experiencias a medida. Con propiedades en algunos de los destinos más deseados de España, Europa, Maldivas, México y otros enclaves internacionales, Hyatt se posiciona como un aliado para aquellas parejas que buscan convertir su luna de miel en una experiencia tan flexible, memorable y personal como su propia historia.