Passporter lanza un modelo de turismo inteligente basado en IA

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales ejes de transformación del turismo global. Gobiernos, oficinas nacionales de turismo y organismos de promoción turística están acelerando la incorporación de asistentes virtuales, sistemas predictivos y plataformas inteligentes capaces de personalizar la experiencia del viajero y mejorar la competitividad de los destinos.

En este contexto, Passporter, compañía internacional especializada en tecnología aplicada al turismo, refuerza su posicionamiento como uno de los socios tecnológicos de referencia para gobiernos y destinos que buscan integrar soluciones de IA sin perder el control de su ecosistema turístico, sus datos ni su identidad de marca.

La compañía, presente en más de 85 destinos internacionales, ha desarrollado una infraestructura tecnológica propia que combina inteligencia artificial, big data turístico y herramientas avanzadas de planificación de viajes para transformar portales turísticos tradicionales en plataformas inteligentes de inspiración, conversión y análisis.

IA aplicada al turismo

La incorporación de asistentes de viaje basados en IA está redefiniendo el papel de las webs turísticas institucionales. Según Passporter, el reto ya no es únicamente ofrecer información al viajero, sino convertir los portales oficiales en entornos interactivos capaces de entender preferencias, recomendar experiencias personalizadas y conectar al usuario con la oferta local de manera eficiente.

Frente a modelos centrados en marketplaces o plataformas de terceros, Passporter propone un enfoque partner platform en el que la tecnología actúa como infraestructura estratégica al servicio del destino y su ecosistema turístico. De este modo, los organismos turísticos pueden mantener el control sobre sus datos, su estrategia digital y la relación con el viajero.

Un modelo centrado en el destino

Passporter ha desarrollado una suite modular de soluciones basadas en IA que permite a gobiernos y organismos turísticos:

Generar itinerarios personalizados en tiempo real.

Digitalizar y visibilizar la oferta turística pública y privada.

Analizar tendencias y comportamiento del viajero mediante big data.

Optimizar campañas internacionales con datos predictivos.

Mejorar el posicionamiento en buscadores y motores de IA generativa.

Distribuir mejor los flujos turísticos y reducir la estacionalidad.

Uno de sus elementos diferenciales es que la plataforma no compite con el destino por la relación con el usuario ni redirige el tráfico hacia un marketplace propio, sino que funciona como una infraestructura tecnológica al servicio de la estrategia pública del organismo turístico.

Toma de decisiones más eficiente

Además de la capa conversacional y de personalización basada en IA, Passporter integra sistemas avanzados de inteligencia turística capaces de analizar el comportamiento del viajero desde el inicio hasta el final del viaje, desde la fase de inspiración hasta la vivencia en el destino.

La plataforma permite monitorizar búsquedas globales, demanda potencial, reputación online, movilidad, mercados emisores y patrones de reserva, facilitando así una toma de decisiones basada en datos en tiempo real.

Esta información ayuda a los organismos públicos a diseñar políticas más eficientes, optimizar inversiones promocionales y anticipar cambios en la demanda internacional.