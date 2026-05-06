Helly Hansen lanza la Odin Rock Insulated Shell: protección técnica para alpinistas exigentes

miércoles 06 de mayo de 2026 , 09:00h

Diseñada para ofrecer versatilidad y rendimiento en condiciones meteorológicas cambiantes, esta chaqueta redefine la protección contra los elementos con un peso mínimo

Helly Hansen, marca referente en equipamiento técnico desde 1877, estrena la temporada de verano con la nueva Odin Rock Insulated Shell Jacket. Esta chaqueta masculina ha sido desarrollada pensando en las necesidades críticas de los alpinistas, combinando una protección superior frente a la intemperie con un diseño optimizado que permite libertad de movimiento total durante las expediciones técnicas.

Ingeniería de alto rendimiento

La Odin Rock Insulated Shell Jacket está construida para soportar las condiciones más rigurosas de la alta montaña, integrando la tecnología líder de la marca noruega para garantizar seguridad y confort en los entornos más hostiles.

Incorpora materiales de última generación que ofrecen la barrera impermeable y cortavientos necesaria para conseguir la máxima protección frente a la intemperie. A la vez, mantiene una transpirabilidad esencial durante el esfuerzo físico intenso.

Está diseñada para proporcionar un aislamiento estratégico, aportando calidez en las zonas clave del cuerpo sin añadir peso innecesario. Permite que la prenda actúe como una capa exterior versátil para una amplia variedad de condiciones climáticas.

Además, el diseño se centra en la movilidad. Así, el corte ergonómico de la chaqueta está pensado específicamente para la escalada y el alpinismo, con mangas articuladas y una estructura que se ajusta a la perfección bajo arneses y con cascos, asegurando que el equipo no sea un obstáculo en los pasos más técnicos.

Innovación y durabilidad

Siguiendo el legado de innovación de Helly Hansen, la Odin Rock Insulated Shell Jacket no solo es una pieza de alto rendimiento, sino que también cumple con los estándares de durabilidad exigidos por los profesionales de montaña. Su construcción robusta protege contra la abrasión, mientras que sus detalles técnicos —desde las cremalleras de alta resistencia hasta la capucha totalmente ajustable— demuestran un compromiso absoluto con la calidad profesional que caracteriza a la colección Odin.

Compromiso profesional

Como parte de la familia Odin, esta chaqueta es el resultado de décadas de desarrollo y feedback directo de guías de montaña, equipos de búsqueda y rescate y atletas profesionales que confían en Helly Hansen para sus expediciones. Con este lanzamiento, la marca reafirma su misión de desarrollar equipamiento que permita a las personas explorar la montaña con confianza, sin importar la dificultad del terreno o la severidad del clima.