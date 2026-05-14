Botín celebra San Isidro con la esencia de la gastronomía madrileña

Con la llegada de San Isidro, Madrid celebra su esencia más castiza, y pocos lugares encarnan mejor ese espíritu que Restaurante Botín. Fundado en 1725 y reconocido como el restaurante más antiguo del mundo, Botín se convierte en un punto de encuentro imprescindible para disfrutar de la tradición en uno de los momentos más especiales del calendario madrileño.

Durante estos días, el restaurante invita a locales y visitantes a sumergirse en una experiencia gastronómica donde la historia y el sabor van de la mano. La carta se centra en los grandes clásicos de la cocina madrileña, con especial protagonismo para platos como los callos, auténtico símbolo de la tradición culinaria de la ciudad.

El inconfundible horno de leña, corazón de Botín desde hace siglos, sigue dando vida a sus emblemáticos asados de cochinillo y cordero, elaborados con el mismo cuidado y respeto por el producto que han convertido a la casa en un referente internacional

La celebración se extiende a la coctelería, donde dos propuestas como Amparo y Emilio aportan un aire festivo y contemporáneo, conectan pasado y presente en cada sorbo y se suman al ambiente de celebración propio de estas fechas.

La experiencia se completa con una cuidada selección de vinos procedentes de las principales denominaciones de origen españolas, custodiados en su histórica bodega, que acompañan y elevan cada plato.

En palabras de José González, director y miembro de la familia propietaria, “San Isidro es una de esas fechas que celebran la identidad de Madrid, y en Botín nos encanta formar parte de esos momentos en los que la tradición se comparte alrededor de la mesa”.

Así, Restaurante Botín se reafirma como uno de los grandes escenarios de la gastronomía madrileña, donde celebrar San Isidro con la autenticidad, el sabor y una historia que sigue más viva que nunca.