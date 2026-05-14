ITA Airways inicia una nueva etapa en el Grupo Lufthansa

jueves 14 de mayo de 2026 , 09:45h

ITA Airways acoge con satisfacción la decisión de Deutsche Lufthansa AG de adquirir una participación adicional del 49 % en la empresa, por un valor de 325 millones de euros, con lo que su participación en ITA Airways ascenderá al 90 %.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Italia conservará el 10 % restante del capital social.

Se prevé que la operación se complete en el primer trimestre de 2027, una vez aprobada por las autoridades competentes, entre ellas la Comisión Europea y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Este nuevo paso supone un hito importante en la trayectoria de desarrollo de ITA Airways y confirma el valor del proyecto empresarial construido en los últimos años. La compañía se prepara ahora para iniciar una nueva fase de crecimiento dentro del Grupo Lufthansa, reforzando su presencia en el mercado del transporte aéreo europeo e internacional.

ITA Airways seguirá operando con su propia marca, que se mantendrá y potenciará dentro de la estructura del Grupo. En la actualidad, la marca ITA Airways representa una identidad joven, distintiva y reconocible, estrechamente vinculada a Italia y a los valores de calidad, innovación, fiabilidad y orientación al cliente que caracterizan a la empresa.

La integración cada vez más estrecha en el Grupo Lufthansa permitirá a ITA Airways desarrollar nuevas sinergias industriales y comerciales con las aerolíneas del Grupo, al tiempo que conserva su identidad italiana. Para la empresa, se trata de una oportunidad para consolidar su papel como compañía aérea de referencia en Italia, contribuyendo al crecimiento de la conectividad del país y a la promoción del «Made in Italy» en todo el mundo.

Italia constituye un mercado estratégico en el panorama europeo e internacional: es la tercera economía de la Unión Europea y el mayor mercado de referencia para el Grupo Lufthansa fuera de Estados Unidos y de sus mercados nacionales. En este contexto, ITA Airways reafirma su papel fundamental a la hora de conectar el país con el resto del mundo, impulsando el turismo, las empresas, los flujos comerciales y la movilidad internacional.

Además, continuará el proceso de integración de ITA Airways como quinta aerolínea de red del Grupo Lufthansa, iniciado con éxito y que ya se ha caracterizado por el logro de importantes hitos alcanzados en beneficio de los clientes. Las iniciativas puestas en marcha hasta la fecha han permitido mejorar progresivamente la experiencia de viaje, reforzando las conexiones, la integración de los servicios y la calidad de la oferta.

De cara al futuro, ITA Airways seguirá trabajando con el objetivo de ofrecer a sus clientes una experiencia cada vez más integrada, eficiente y competitiva, aprovechando las oportunidades que le brinda su pertenencia a un importante grupo internacional, sin dejar de lado su vocación italiana, la calidad de su servicio y el valor de su personal.

La operación confirma la solidez de la trayectoria emprendida por ITA Airways y abre una nueva etapa de desarrollo para la empresa, basada en el crecimiento sostenible, el fortalecimiento de la red, la orientación al cliente y el pleno desarrollo de su papel dentro del sistema italiano.

«Esta nueva etapa supone un paso de gran importancia industrial y estratégica para ITA Airways. En los últimos años, hemos construido una empresa sólida y reconocida, orientada a la calidad, gracias a la contribución de nuestro personal y a la confianza de nuestros clientes, y la decisión de Deutsche Lufthansa es una clara demostración del buen trabajo realizado hasta ahora», afirmó Joerg Eberhart, CEO y director general de ITA Airways. «Miramos hacia el futuro con ambición y responsabilidad: la plena integración en el Grupo Lufthansa nos permitirá competir con mayor fuerza en los mercados internacionales y seguir transmitiendo al mundo el valor de Italia, su conectividad y su capacidad de innovación».