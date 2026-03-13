Los lugares secretos de España que podrían convertirse en los destinos estrella de 2026

España es uno de los países más visitados del mundo. Cada año millones de viajeros recorren las calles de Barcelona, pasean por los museos de Madrid o buscan el sol en las playas de Costa del Sol. Pero lejos de esos itinerarios clásicos, hay otra España que empieza a despertar el interés de viajeros curiosos: paisajes que parecen de otro planeta, pueblos recuperados del abandono, territorios casi deshabitados y lugares donde el cielo nocturno se convierte en el principal espectáculo.

En los últimos años, el turismo ha empezado a cambiar. Muchos viajeros buscan menos multitudes y más autenticidad: naturaleza intacta, cultura local y experiencias diferentes. Este cambio está poniendo en el mapa destinos que hasta hace poco permanecían prácticamente desconocidos.

hay otra España que empieza a despertar el interés de viajeros curiosos

Estos son algunos de los lugares más sorprendentes de España que están captando la atención de los viajeros en 2026.

Un desierto en el norte: el paisaje lunar de las Bardenas

A primera vista parece imposible que un paisaje así exista en el norte de España. Sin embargo, el Parque Natural de las Bardenas Reales, en Navarra, es uno de los escenarios más sorprendentes de la península.

Sus colinas erosionadas, barrancos y formaciones de arcilla crean un paisaje casi irreal que recuerda al oeste americano. No es casualidad que este lugar haya sido utilizado como escenario para películas y series internacionales.

Hoy se ha convertido en un destino muy buscado por fotógrafos, ciclistas y viajeros que buscan paisajes poco habituales en Europa.

La isla donde el volcán cambió el paisaje

La erupción volcánica de 2021 transformó parte del territorio de La Palma, una de las islas más verdes del archipiélago canario. El nuevo cono volcánico del Volcán Tajogaite ha despertado un enorme interés entre viajeros que quieren observar de cerca un paisaje en plena transformación.

el Volcán Tajogaite ha despertado un enorme interés en viajeros que quieren observar de cerca un paisaje en plena transformación

Pero la isla ofrece mucho más: bosques de laurisilva, senderos entre volcanes y uno de los cielos más limpios del planeta para observar estrellas desde el Observatorio del Roque de los Muchachos.

La Palma se está consolidando como uno de los grandes destinos europeos de astroturismo.

El pueblo abandonado que volvió a la vida

Durante décadas, el pequeño pueblo de Morillo de Tou, en el Pirineo aragonés, permaneció vacío. Fue desalojado en los años sesenta por la construcción de un embalse y quedó abandonado durante mucho tiempo.

Hoy el pueblo ha sido restaurado y convertido en un proyecto turístico singular: calles medievales recuperadas, casas rurales y actividades culturales que muestran cómo el turismo puede devolver la vida a lugares olvidados.

La “Laponia española”: el lujo del silencio

En el centro de la península existe un territorio tan poco poblado que su densidad demográfica es similar a la de regiones árticas. Se trata de la llamada Laponia española, un área que incluye partes de Soria, Teruel y Guadalajara.

Lo que durante décadas fue visto como un problema —la despoblación— está comenzando a convertirse en un atractivo turístico. Aquí los viajeros encuentran algo cada vez más escaso: silencio, cielos oscuros perfectos para ver estrellas y paisajes naturales prácticamente intactos.

Dormir dentro de la montaña

En la provincia de Granada existe un paisaje que recuerda al suroeste de Estados Unidos. El Geoparque de Granada, alrededor de Guadix, está formado por badlands, cañones y barrancos modelados durante millones de años.

La experiencia más singular del lugar es alojarse en las tradicionales casas cueva, viviendas excavadas en la roca que mantienen una temperatura constante durante todo el año.

Dormir dentro de la montaña se ha convertido en una de las experiencias más curiosas del turismo rural español.

El bosque donde vive el oso

En el norte de España, el Parque Natural de Somiedo, en Asturias, es uno de los lugares más salvajes de la cordillera Cantábrica. Aquí habita una de las poblaciones más importantes del oso pardo cantábrico, símbolo de la recuperación de la fauna en la región.

Los visitantes pueden recorrer lagos glaciares, bosques atlánticos y antiguos pueblos de montaña mientras participan en actividades de ecoturismo y observación de fauna.

En la comarca turolense de Gúdar-Javalambre, la oscuridad nocturna se ha convertido en un recurso turístico

El espectáculo del agua más alto de la península

Cuando las lluvias son abundantes, un impresionante salto de agua aparece en el norte de España. El Salto del Nervión, entre Burgos y Álava, es la cascada más alta de la península ibérica, con más de 220 metros de caída.

El sendero hasta el mirador del cañón permite contemplar uno de los paisajes más espectaculares del País Vasco.

Donde las estrellas dominan el cielo

En la comarca turolense de Gúdar-Javalambre, la oscuridad nocturna se ha convertido en un recurso turístico. El área alberga el Observatorio Astrofísico de Javalambre, uno de los centros astronómicos más avanzados de Europa.

Gracias a la baja contaminación lumínica, la zona se ha transformado en un destino ideal para el astroturismo: rutas nocturnas, observación del cielo y alojamientos especializados en astronomía.

Cada vez más personas buscan lugares tranquilos, experiencias auténticas y contacto directo con la naturaleza

Un nuevo mapa turístico

El auge de estos destinos refleja un cambio profundo en la forma de viajar. Cada vez más personas buscan lugares tranquilos, experiencias auténticas y contacto directo con la naturaleza.

Para muchas regiones rurales, este interés representa una oportunidad única. El turismo puede convertirse en una herramienta para revitalizar economías locales, recuperar patrimonio y dar una nueva vida a territorios que durante años quedaron fuera de los grandes circuitos turísticos.

Quizá por eso el verdadero lujo del viaje en 2026 no sea encontrar el destino más famoso, sino descubrir esos lugares discretos que todavía conservan algo que muchos destinos perdieron hace tiempo: la sensación de exploración.