El 86 % de quienes han viajado en crucero en familia tiene intención de repetir este 2025

Si hay algo que las familias tienen claro hoy en día es que el tiempo juntos es escaso y valioso. El ajetreo diario, los horarios imposibles y las agendas que nunca cuadran hacen que las vacaciones se esperen no solo con ilusión, sino también con necesidad. Según el último estudio de MSC Cruceros, “III Radiografía del viajero actual: preferencias y su relación con los cruceros”, a la hora de viajar con niños, las familias valoran sobre todo poder visitar lugares interesantes y disfrutar del turismo (44%), pero también buscan opciones de ocio adaptadas a distintas edades que mantengan a los más pequeños entretenidos (41%). El precio (37%), la seguridad (32%) y la comodidad, sin preocuparse por comidas o limpieza, (30%) son otros factores clave.

Viajar en familia significa encontrar planes que disfruten todos, desde los más pequeños hasta los más mayores. Según el estudio 4 de cada 10 españoles consideran esencial que haya opciones de ocio adaptadas a los niños para que toda la familia pueda disfrutar sin excepciones.

En ese contexto, los cruceros se consolidan como una opción cada vez más valorada. La posibilidad de visitar varios destinos en un solo viaje, la comodidad de tenerlo todo a mano y la variedad de actividades a bordo para todas las edades convierten esta forma de viajar en una alternativa que encaja con las nuevas formas de disfrutar en familia. Tanto es así que, según el estudio de MSC Cruceros, el 86% de quienes han vivido la experiencia tiene intención de repetir en 2025.

Experiencias familiares que hacen el viaje único

MSC World America, toda una aventura caribeña. El Caribe sigue siendo uno de los destinos favoritos para quienes planean un crucero. MSC World America ofrece itinerarios de 7 noches desde Miami, con escalas en México, República Dominicana o Bahamas, visitando la isla privada Ocean Cay MSC Marine Reserve. A bordo, las familias pueden encontrar siete zonas temáticas con parques acuáticos, áreas LEGO®, espectáculos para todas las edades y atracciones como un columpio suspendido a 50 metros del mar. Además, MSC Cruceros cuenta con paquetes que incluyen noche de hotel en Miami y traslados.

MSC Grandiosa, el Mediterráneo al alcance de toda la familia. El Mediterráneo Oriental mantiene su liderazgo como destino preferido por los españoles, con un 68% que lo elige para sus vacaciones en crucero. Este verano MSC Grandiosa comienza su itinerario desde Valencia, visitando ciudades como Génova, Roma o Palermo para quienes buscan una aventura cómoda, accesible y familiar. Los más pequeños disfrutarán de clubes infantiles divididos por edades, simuladores de F1, cine 4D y espectáculos únicos como Carousel at Sea. Mientras ellos se sumergen en mundos de fantasía, los padres pueden relajarse sabiendo que todo está bajo control, gracias a servicios como camarotes comunicados y paquetes familiares con descuentos.

MSC World Europa, innovación y diversión sostenible a bordo. La innovación, sostenibilidad y diversión se unen en MSC World Europa, con salidas desde Barcelona y escalas en Marsella, Nápoles, Mesina o La Valeta. Este barco alberga el mayor espacio infantil de la flota: más de 766 m² distribuidos en siete áreas temáticas con concursos, drones, espectáculos y el tobogán seco más largo jamás construido en alta mar. Mientras tanto, los adultos pueden relajarse en el spa, disfrutar de la oferta gastronómica o asistir a espectáculos únicos, sabiendo que todo está pensado para que cada miembro de la familia disfrute a su ritmo.

Viajar en familia ya no es solo una cuestión de destino. Es una oportunidad para reconectar, romper con la rutina y crear recuerdos que perduran más allá de las vacaciones. Elegir cómo se viaja es casi tan importante como elegir a dónde.